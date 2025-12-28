"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2025 PAZAR - YIL: 56

Âlem–i fânîden âlem–i bâkîye bir Remzi geçti (1)

Muttalip ASLAN
28 Aralık 2025, Pazar
Remzi Şahin, Çorumlu bir Nur talebesi. Kendisiyle yaklaşık on yıl önce Alaca’ya öğretmen olarak vazifeli gittiğimde tanıştık.

İlk işimiz, hizmetlerimiz için meşveret yapmak olmuştu. Derslerimizi planladık ve derslere başlamıştık. Daha önce bir şekilde derslere iştirak etmiş olanları da davet etmiştik. Haftada iki gün yaptığımız bu derslere bir müddet sonra üniversite talebeleri de iştirak etmeye başlamıştı. Bir yıl sonra Yahya kardeşin gelmesiyle birlikte lise talebeleriyle ayrı bir ders daha ihdas edilmişti. Meşveret ve yapılan dersler meyvelerini vermeye başlamıştı.

Yaklaşık iki yıllık teşrik-i mesâimizde çok güzel hatıralar biriktirmiştik. Remzi Abi namaza çok ehemmiyet verirdi. Ramazan ayında bırakmazdı ki yemeği “keyfimizce” yiyelim. Çorba içer içmez “Hadi kalkın namazı kılalım, sonra yeriz yemeği.” “Abi şu yemeği yiyelim, namazı kılarız” desek de ikna etmek ne mümkün!  “Hadi, namaz beklemez.”  derdi.

Yaklaşık 4 yıl önce yemek borusu kanseri teşhisi konulmuştu. “Abi ne yapıyorsun?” diye aradığımda. mevcut durumunu anlatmıştı. Allah’tan ümit kesilmezdi, zira yeis kebâirdendi. Zaten Remzi abim biliyordu haram nedir, helâ nedir... Bahse ne hâcet.

Ameliyat günü alınmış ve Haziran 2022’de ameliyat için İstanbul’a geçmişti. Sonrası ameliyat; sayısız kemoterapiler, ışınlar, ilâçlar… 

Daha önceleri yılda bir kez ziyarete gayret ettiğimiz mekân artık yılda birkaç kez uğrağımız olmuştu. 2025 Ramazan Bayramında ziyaret, peşinden Ağustos’ta tekrar ziyaret… İyice zayıflamıştı, durumu her geçen gün ağırlaşmakta idi. Namazlarımızı cemaatle kıldık lâkin artık ayakta durmakta çok zorlanıyordu. Vücudu iyice güçten düşmekteydi. Kasım’da birkaç kez aradım; ulaşamadım. Sonra oğlu Abdülaziz Ağabeyi aradım: 

-Remzi Abim nasıl?” 

-Alaca Devlet Hastahanesine yatırdık kardeş; durumu iyice ağırlaştı, dedi.

Artık yataktan kalkamıyordu. Çok kez aradığımı duyunca aradı, “Kardeş beni aramışsın” dedi. Hiç konuşacak hâli yoktu; birkaç kelâm edebildi ve telefon kapandı. 

Artık vazifesinin bitmesine az kalmış hissi galebe çalınca “Gidip dünya gözüyle bir kere daha göreyim, birlikte vakit geçirelim.” diyerek 27 Kasım 2025 günü ziyarete gittim. Odaya girdiğimde uyuyor gibiydi. 

-Selamun aleyküm! 

-Aleyküm selaam vefalı dost; geldin demek ki. 

-Geldim ya ağabey geldim.

 Canlandı birden bire, heyecanlandı. O eski günler geldi hatırıma. Uzun bir müddet vakit geçirdik. Bu sefer Hastalar Risalesi yerine Cennet bahsini okuduk. Torunları Alptekin ve Kerim kardeş geldi. 

-Ders okuyun dinleyelim, dedi.

Tekrar ders. Derse o kadar iştiyaklıydı ki elinden gelse 24 saat ders okutacaktı.  Sonra namaz vakti geldi. 

-Kıbleye çevirin beni, dedi.

(Devamı var)

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi: 4 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı

    Yunan çiftçiler Selanik-Atina yolunu kapatacak

    İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor

    Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Rus hava saldırıları altındayız

    İsrail'in Somaliland'ı "ülke" olarak tanıması büyük tepkiye karşılandı - Sert itirazlar büyüyor

    Libya askeri heyetini taşırken düşen jetin enkazındaki çalışmalarda son durum?

    Çin'den ABD'li 20 şirkete ve 10 yöneticiye yaptırım kararı

    6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı

    Suriye'de camiyi hedef alan terör saldırısına karşı Arap ülkelerinden dayanışma mesajları

    İsrail, Somaliland'ı "ülke" olarak tanıdığını açıkladı

    Muhalefet savunmada

    İktidar milleti böldü

    Açılım komisyonunda geri adım

    Almanya, Gazze Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmayacağını açıkladı

    Mısır: Netanyahu bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor

    PAYCO'ya yönelik soruşturmada 21 şüpheliye tutuklama talebi

    38 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı!

    Suriye-Humus'ta bir camiye yönelik terör saldırısı: 8 kişi şehit oldu, 18 kişi yaralandı

    Gazze'de İsrail’in saldırılarına rağmen hafız olan 500 öğrenciye icazet töreni yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi: 4 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.