"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

AKP’nin Kemalist olmaması, Kemalist icraatlar yapmasına mani değildir

Şükrü BULUT
29 Aralık 2025, Pazartesi
AKP’nin mahiyeti neden anlaşılmıyor-5

Bu husustaki bir önceki yazımıza, AKP sempatizanları hakperestlik adına itiraz ettiler. Zımnen CHP’yi desteklediğimi iddia ettiler. AKP’nin alternatifinin CHP olduğunu zannedenlerin iddiası bu olabilir. Biz iktidarın alternatifinin, milletin içinden çıkacak muhalefet olduğunu söylüyoruz. 12 Eylül’ün devamı olarak AKP’nin, hiçbir muhalefete müsaade etmediğini ve demokrasi gibi bir endişesinin olmadığı tezimizi ispat ettiğini yazıyoruz.

Kemalist görünmek, geçinmek ve bilinmekle Kemalist olmak arasındaki farkı, ulusalcılarla Masonlara sormak gerekiyor. Hükümet taraftarları AKP’nin Kemalist olmadığını iddia edebilirler. Lâkin 12 Eylül’ün; mirasını, kurumlarını, anayasasını ve bekçiliğini yüklenmiş ekiplere verilecek en yakın sıfatın Kemalizm olduğunu dünya biliyor. Projenin yüklenicisi Neocon-Neoliberal ittifakı olsa da, Türkiye temsilcisinin Kemalizm olduğuna binlerce delil var.

Türkiye siyasetinin dört ana akımını Kemalizm’de birleştirdiğini kürsülerde haykıran Turgut Özal’ın çizgisinin devamı olduklarını da iftiharla söylüyorlar, AKP kurmayları… Kemalizm’i Marksizm kaynaklarına kadar takip eden Ortodoks Atatürkçülerin de AKP’ye ortak olmaları, Cumhur İttifakı’nın özünün Kemalizm olduğunu efkâr-ı ammeye gösteriyor.

AKP kurmaylarının ve danışmanlarının, Kemalizm’in mahiyetini bilemediklerini varsayıyoruz. Bize göre Kemalizm, Marksizm’in İslâm coğrafyası türevidir. Kur’ân’a açıkça itiraz edemeyen Marksistler, Türkçülük/Kürtçülük münafıklığına bürünerek, İslâm dünyasında Müslümanlıkla mücadele ediyorlar. Marksizm’in Türkiye’deki kimliği Kemalizm olarak bilinse de; Arap dünyasındaki kimliği Baasçılıktır. Veya Marksizm’den doğan Kemalizm, Arap dünyasında, Arap ırkçılığını esas almış Baasçılığa dönüşür. Bu hususu Suriyeli şarkiyatçı Bassam Tıbi’nin eserlerinde açıkça okuyabilirsiniz. 1

Bediüzzaman’a dudak büken Türkiye Siyasal İslâmcılarının yanlışları; başta kendilerine, Müslümanlara ve Hıristiyanlık dünyasına tamiri müşkül tahribatlar açmıştır. Seçim meydanlarında Said Nursî’yi, eserlerini istismar eden AKP kurmaylarının danışmanları da efendilerini doğru bilgilendirmiyorlar. Müellifin Kurân Tefsirinden olan Lem’alar kitabının yirmi ikincisi bahsinde, 1934 hükümeti, Said Nursî’yi suçlarken, kendilerini Bolşevik, Sosyalist ve Halkçı olarak tavsif edeceklerdir. 2 

Bu tespitlere itiraz edilmediğine göre, –ki bilhassa Lenin ve Troçki çizgisinin takipçileri kimlikleriyle  iftihar ediyorlar.–  Kemalizm’in, Marksizm’in  alt başlığı olduğunu hakiki Kemalistlerle Enternasyonalciler bildikleri halde AKP kurmaylarının hakikati bilememeleri, neticeyi değiştirmemiştir. Yani komünizm, dindar görünen ANAP/AKP vitrinleriyle Anadolu’yu kasıp kavuruyor. 

Marksizmin özü tahriptir. Örneğini; St. Petersburg İhtilâli’nden sonra, başta Rusya olmak üzere dünyamızın birçok coğrafyasındaki zehirli meyveleriyle göstermişti. Sovyetlerde doksan bin Hıristiyan ruhanînin kiliseleriyle imhası, Marksizm’in insaniyet karşıtlığını gösteriyordu. Bediüzzaman’ın: “Rus da dinsiz kalamaz, geri dönüp Hıristiyan da olamaz” vurgusu, Marksizm’in hayata medar unsur bırakmamasıdır. 

Aynı hakikat, özü tahrip olan Kemalizm için de geçerlidir. Türk milletine; gözyaşı, kan, zulüm, fukaralık, sefahat, ırkçılık, mezhep nifakı, istibdat ve cehaletten başka bir miras bırakmamıştır. Avrupa’da ve Rusya’da Hıristiyanlığı mağlup eden Marksizm’in; Anadolu’da Kur’ân adına Risale-i Nurlarca mağlup edildiğini, kendileri itiraf ediyorlar. Marksizm’in Kemalizm perdesinde muhafazakârlarca devam ettirilmesini, ihanet olarak görmemiz yanlış olmamalı. 

12 Eylül Projesi’ni hariçten idare eden küresel Marksistlerle, ortakları olan münafık Kemalistler bu gerçeği kamuoylarından saklamaya çalışadursunlar. Onların bu gizleme gayretlerinin ANAP ile AKP kurmaylarınca desteklenmeleri;  Müslüman Türk milleti  ve âlem-i İslâm için bir felâket olduğunu, neticelerinden anlayabiliyoruz. 

Dipnotlar:

1- Arab Nationalism London: MacMillan Press, 1981. xvi, 286pp. Reviewed ...

Political İslâm, World Politics and Europe: From Jihadist to Institutional İslâmism ; Autor/in, Bassam Tibi ; Veröffentlicht, 2014 ; ISBN, 0415437806, ...

2- Lem’alar,s.174, YAN, 1994 Almanya

Okunma Sayısı: 444
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için "büyük ilerleme" kaydettik'

    Provokatör taşlandı

    Vicdan belgeseli ağlattı

    İsrail’in yeni haydutluğuna dünya tepkili

    Berlin'de başörtülü kadına çirkin saldırı

    Ortadoğu uzmanı, gazeteci-yazar Mustafa Özcan: Sahneye “Doğru İslâm” hâkim olacak

    İnternet sansürü hız kesmedi

    Forbes’tan ‘Eurofighter’ analizi: Türkiye uçakları hangi ülkeye karşı aldı?

    Prof. Dr. Tüysüz, Marmara için bir kez daha uyardı

    SDG entegrasyon istemiyor

    'Doğu meselesi' güvenlikçi politikalarla çözülemez

    Hangi il ve ilçelerde eğitime kar arası verildi?

    Rus gazete duyurdu: Türkiye–Ermenistan sınırı açılacak

    Zelenskiy: Önceliğimiz savaşı bitirmek

    Kapanan şirketler vicdanımızı sızlatıyor

    Suriye'de 2,4 milyon çocuk savaş sebebiyle eğitimden koptu

    Rusya: Dimitrov ve Gulyaypole şehirlerini ele geçirdik - Ukrayna: Rusya 519 İHA ve 40 füze ile saldırdı

    'Ukrayna'nın yeniden yapılanması için 800 milyar dolara ihtiyacımız var'

    Gazze çok zor durumda

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Berlin'de başörtülü kadına çirkin saldırı
    Genel

    Ortadoğu uzmanı, gazeteci-yazar Mustafa Özcan: Sahneye “Doğru İslâm” hâkim olacak
    Genel

    Provokatör taşlandı
    Genel

    İsrail’in yeni haydutluğuna dünya tepkili
    Genel

    Vicdan belgeseli ağlattı
    Genel

    SDG entegrasyon istemiyor
    Genel

    'Doğu meselesi' güvenlikçi politikalarla çözülemez
    Genel

    “Muhabbet fedaileri” Mersin’de buluşuyor
    Genel

    Forbes’tan ‘Eurofighter’ analizi: Türkiye uçakları hangi ülkeye karşı aldı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.