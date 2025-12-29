Üç Aylar kudsi pazar

ŞİİR

‘’Uhrevî ticaretin kudsî pazarı’’ üç ay, Rabbimin ikramından almalıyız pek çok pay, Bundan gafil olanın vay haline vay ki vay, Fıtrat ayarlarına dönmek ise çok kolay. ‘’Ehl-i hakikat için mümtaz bir meşherdir’’ bil, Rabbimin bu lütfuna huzurunda hep eğil, Seksen sene bir ömür hiçte az bir şey değil, Şuhur-u Selaseden olmayalım hiç gafil. Recep Allah’ın ayı tam bir kul olmaya bak, Şaban Resulullah’ın ümmeti ol pir u pak, Ramazan ümmetindir melek gibi ol el hak, Elestü bezmindeki sözün olsun elbet hak. Recep ekim ayıdır, uhrevî tohum ekin, Şaban bakım ayıdır hadi çok emek verin, Ramazan hasat ayı mahsulü topla derin, Rıza-i İlâhiyle cennete postu serin. Rabbim başka vakitte bire on veririm der, Recep ayında ise bire yüzden geçer, Şaban ayında ise bire üç yüzden geçer, Mübarek ramazanda Rabbim bire bin seçer. Çok sevaplı ibadet, aylarıdır bu aylar, İhya edersen eğer ziyade olsun paylar, Gaflet edersen eğer fayda vermez ah, vaylar, Bu aylar büyük fırsat boşa gitmez çabalar.

