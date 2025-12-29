"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Üç Aylar kudsi pazar

Mehmet KOVANCI
29 Aralık 2025, Pazartesi
ŞİİR

‘’Uhrevî ticaretin kudsî pazarı’’ üç ay,

Rabbimin ikramından almalıyız pek çok pay,

Bundan gafil olanın vay haline vay ki vay,

Fıtrat ayarlarına dönmek ise çok kolay.

 

‘’Ehl-i hakikat için mümtaz bir meşherdir’’ bil,

Rabbimin bu lütfuna huzurunda hep eğil,

Seksen sene bir ömür hiçte az bir şey değil,

Şuhur-u Selaseden olmayalım hiç gafil.

 

Recep Allah’ın ayı tam bir kul olmaya bak,

Şaban Resulullah’ın ümmeti ol pir u pak,

Ramazan ümmetindir melek gibi ol el hak,

Elestü bezmindeki sözün olsun elbet hak.

 

Recep ekim ayıdır, uhrevî tohum ekin,

Şaban bakım ayıdır hadi çok emek verin,

Ramazan hasat ayı mahsulü topla derin,

Rıza-i İlâhiyle cennete postu serin.

 

Rabbim başka vakitte bire on veririm der,

Recep ayında ise bire yüzden geçer,

Şaban ayında ise bire üç yüzden geçer,

Mübarek ramazanda Rabbim bire bin seçer.

 

Çok sevaplı ibadet, aylarıdır bu aylar,

İhya edersen eğer ziyade olsun paylar,

Gaflet edersen eğer fayda vermez ah, vaylar,

Bu aylar büyük fırsat boşa gitmez çabalar.

Okunma Sayısı: 337
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için "büyük ilerleme" kaydettik'

    Provokatör taşlandı

    Vicdan belgeseli ağlattı

    İsrail’in yeni haydutluğuna dünya tepkili

    Berlin'de başörtülü kadına çirkin saldırı

    Ortadoğu uzmanı, gazeteci-yazar Mustafa Özcan: Sahneye “Doğru İslâm” hâkim olacak

    İnternet sansürü hız kesmedi

    Forbes’tan ‘Eurofighter’ analizi: Türkiye uçakları hangi ülkeye karşı aldı?

    Prof. Dr. Tüysüz, Marmara için bir kez daha uyardı

    SDG entegrasyon istemiyor

    'Doğu meselesi' güvenlikçi politikalarla çözülemez

    Hangi il ve ilçelerde eğitime kar arası verildi?

    Rus gazete duyurdu: Türkiye–Ermenistan sınırı açılacak

    Zelenskiy: Önceliğimiz savaşı bitirmek

    Kapanan şirketler vicdanımızı sızlatıyor

    Suriye'de 2,4 milyon çocuk savaş sebebiyle eğitimden koptu

    Rusya: Dimitrov ve Gulyaypole şehirlerini ele geçirdik - Ukrayna: Rusya 519 İHA ve 40 füze ile saldırdı

    'Ukrayna'nın yeniden yapılanması için 800 milyar dolara ihtiyacımız var'

    Gazze çok zor durumda

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Berlin'de başörtülü kadına çirkin saldırı
    Genel

    Ortadoğu uzmanı, gazeteci-yazar Mustafa Özcan: Sahneye “Doğru İslâm” hâkim olacak
    Genel

    Provokatör taşlandı
    Genel

    İsrail’in yeni haydutluğuna dünya tepkili
    Genel

    Vicdan belgeseli ağlattı
    Genel

    SDG entegrasyon istemiyor
    Genel

    'Doğu meselesi' güvenlikçi politikalarla çözülemez
    Genel

    “Muhabbet fedaileri” Mersin’de buluşuyor
    Genel

    Forbes’tan ‘Eurofighter’ analizi: Türkiye uçakları hangi ülkeye karşı aldı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.