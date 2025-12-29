"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

“Biz de size karışmayalım”

Hüseyin GÜLTEKİN
29 Aralık 2025, Pazartesi
Başta darbe dönemleri olmak üzere hemen her zaman her dönemde dinî değerlere karşı olan malum mihraklar bu sinsi niyetlerini kamufle ederek, suret-i haktan görünerek Nur hadimlerine; ”Bizim kırmızı çizgilerimiz var. Lütfen bu çizgilerimiz çiğnemeyin. Biz de sizin kırmızı çizgi olarak bildiğiniz Risale-i Nur’ları okumanıza karışmayalım. Yani siz bize karışmayın; biz de size karışmayalım” gibi görünürde makul ve kabul edilebilir bir pazarlık gibi görünüyor.

12 Eylül 1980 Darbesinde silâh zoru ile meşrû hükümeti alaşağı eden cuntacı askerler darbelerin her çeşidine karşı olan kesimlerin başında Nur camiasını bildiklerinden aldatmacalarıyla onların hizmetlerine mani olmak ve onları yanlarına çekmek suretiyle yaptıkları demokrasi, hukuk dışı darbelerini meşrû hale getirmek istemişlerdi.

Darbecilerin istek ve tekliflerini iletmek için Yeni Asya camiasını temsilen merhum Mehmet Kutlular Ağabeyle yaptıkları görüşmede kısaca; ”(Yurt dışında) Millî görüşçülerle, Süleymancılarla mücadelede bizimle beraber hareket edin. Ayrıca gazetenizde M. Kemal aleyhinde ve bizim aleyhimizde haber ve yazılara son verin. Bu isteklerimizi kabul ederseniz, biz de her konuda size yardımcı oluruz” gibi tekliflerine hiç tereddüt etmeden; ”Sizin bahsettiğiniz cemaatlerin siyasî tavır ve tercihlerini beğenmesek de onlar bizim din kardeşlerimizdir. Bunun için onlarla mücadelenizde sizinle beraber hareket edemeyiz. Diğer teklifinize gelince, bildiğiniz gibi biz bütün darbelere karşıyız. Sebeb-i vücudumuz da budur. Bunun aksi bir tavır içine girmekle kendi kendimizi inkâr etmiş oluruz. Dolayısıyla böyle bir teklifinizi kabul etmemiz mümkün değil” diyerek son noktayı koymuştu Kutlular Ağabey.

Şimdi de Yeni Asya camiası darbe döneminde maruz kaldığı sıkıntıların benzerlerini yaşıyor. Ya, yapılan adaletsizliklere sesiz kalıp bu zulümleri alkışayacaksınız; veya “ya bendensin, ya düşmansın” anlayışlarla engelleneceksiniz. 

Ulvî davası uğruna her türlü haksızlığa ve zulme uğramayı göze alan, kudsî davasından taviz vermemek için sürgünleri, zindanları mekân olarak kabul eden Üstad Bediüzzaman’ı rehber olarak kabul Yeni Asya camiası da geçmişten bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da böyle tuzaklara düşmeyecek inşallah.

Yeni Asya ”Zalimlere meyletmeyin; yoksa Cehennem ateşi size de dokunur” ikazlarını ve Hz. Peygamberin; ”Bir kötülük gördüğünüzde elinizle; yoksa dilinizle düzeltin; bu da mümkün değilse hiç değilse buğz ediniz.” tavsiyelerini; Üstad Bediüzzaman’ın; "Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” gibi altın değerindeki tespitlerini ve tavırlarını dikkate almak suretiyle merdane duruşları tercih etmiştir. Bundan sonra da bu tavrından taviz vermeyecektir inşallah.

Okunma Sayısı: 418
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için "büyük ilerleme" kaydettik'

    Provokatör taşlandı

    Vicdan belgeseli ağlattı

    İsrail’in yeni haydutluğuna dünya tepkili

    Berlin'de başörtülü kadına çirkin saldırı

    Ortadoğu uzmanı, gazeteci-yazar Mustafa Özcan: Sahneye “Doğru İslâm” hâkim olacak

    İnternet sansürü hız kesmedi

    Forbes’tan ‘Eurofighter’ analizi: Türkiye uçakları hangi ülkeye karşı aldı?

    Prof. Dr. Tüysüz, Marmara için bir kez daha uyardı

    SDG entegrasyon istemiyor

    'Doğu meselesi' güvenlikçi politikalarla çözülemez

    Hangi il ve ilçelerde eğitime kar arası verildi?

    Rus gazete duyurdu: Türkiye–Ermenistan sınırı açılacak

    Zelenskiy: Önceliğimiz savaşı bitirmek

    Kapanan şirketler vicdanımızı sızlatıyor

    Suriye'de 2,4 milyon çocuk savaş sebebiyle eğitimden koptu

    Rusya: Dimitrov ve Gulyaypole şehirlerini ele geçirdik - Ukrayna: Rusya 519 İHA ve 40 füze ile saldırdı

    'Ukrayna'nın yeniden yapılanması için 800 milyar dolara ihtiyacımız var'

    Gazze çok zor durumda

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Berlin'de başörtülü kadına çirkin saldırı
    Genel

    Ortadoğu uzmanı, gazeteci-yazar Mustafa Özcan: Sahneye “Doğru İslâm” hâkim olacak
    Genel

    Provokatör taşlandı
    Genel

    İsrail’in yeni haydutluğuna dünya tepkili
    Genel

    Vicdan belgeseli ağlattı
    Genel

    SDG entegrasyon istemiyor
    Genel

    'Doğu meselesi' güvenlikçi politikalarla çözülemez
    Genel

    “Muhabbet fedaileri” Mersin’de buluşuyor
    Genel

    Forbes’tan ‘Eurofighter’ analizi: Türkiye uçakları hangi ülkeye karşı aldı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.