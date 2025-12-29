Yeni yıl, yeni hedefler

"Vatan sathını bir mektep yapmak" idealiyle yola çıkan Yeni Asya, yayıncılık dünyasının yaşadığı bütün zorluklarına rağmen, aynı azim ve gayretle yoluna devam etmektedir. Sizlerden aldığımız destekle, bu ulu çınarı yeşil tutmak vazifemizdir.

Uzun yıllar Yeni Asya'da yazılar yazan ve hizmet için yurt içi ve yurt dışında koşturan rahmetli Halil Uslu Ağabeyin "Durursak düşeriz kardeşim" sözü bize hep şevk vermiştir.

Bu çerçevede Yeni Asya, sürekli yeni hedefleri yeni projeleri gündemine almış, çalışmalarına devam etmiştir.

2025 yılının bu son günlerinde, "Yeni Asya’dan Size" sütunlarından bir muhasebe ve şevk tazeleme yazısıyla sizleri selâmlıyoruz.

NEŞRİYAT VE FUAR SEFERBERLİĞİ

Geçtiğimiz bir yıl, "Hizmet neşriyat ve ilânatla olur" düsturunun sahada nasıl meyve verdiğine hep birlikte şahitlik ettiğimiz yoğun bir gayret yılı oldu.

Risale-i Nur yayıncılığında aranan yayınevi olduk. Piyasaya sunduğumuz farklı versiyonlardaki Külliyatlarla her gelir grubuna hitap eder hale geldik. Her biri Risale-i Nur'un kendi alanındaki şerh ve izahı mahiyetinde olan kültürel eserlerimiz de büyük ilgi gördü. Yeni Asya Neşriyat olarak "her eve bir Risale-i Nur" hedefiyle Türkiye’nin dört bir yanındaki fuarlarda yine yerimizi aldık.

Bursa’dan Şanlıurfa’ya, Ankara’dan Mersin’e, İzmir'den Kayseri'ye kadar onlarca kitap fuarında standlarımız ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bu fuarlardaki yoğunluk, toplumun Risale-i Nur hakikatlerine olan susuzluğunu bir kez daha gösterdi.

Hep vurguladığımız gibi gibi, fuarları sadece bir satış alanı değil, davamızın en büyük ilânat vasıtası olarak gördük.

Fuar alanlarında gençlerin Risale-i Nur Külliyatına gösterdiği ilgi, neşriyat stratejilerimizi "çocuk ve gençlik yayınları" üzerine yoğunlaştırmamız gerektiğini bizlere bir kez daha teyid ettirdi.

YENİ ASYA TV

Dijitalleşen dünyada sesimizi duyurmanın en etkin yollarından biri olan Yeni Asya TV, 2025’te içeriğini zenginleştirdi, yeni programlarla entelektüel birikim aktarmaya çalıştık. Şüphesiz Yeni Asya TV olarak daha yapacağımız çok şey olduğunu farkındayız. Bununla ilgili planlarımız devam ediyor. Popüler yayınlardan daha çok tematik programlarla imanî hakikatleri sosyal meselelerle mezcederek izleyicilerimize sunduk.

Yayınlarımızın sosyal medya platformlarındaki erişimi, yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimizle olan bağımızı daha da kuvvetlendirdi.

GAZETEMİZ VE DERGİLERİMİZ

Gazetemiz Yeni Asya, 2025 yılı boyunca da hadiseleri yorumlarken, şahs-ı manevî ve meşveret esaslı" yayın çizgisini korudu.

Genç Yorum, Can Kardeş ve Bizim Aile dergilerimiz, sadece abone odaklı değil, aynı zamanda fuarlar ve seminerler yoluyla yeni nesillere ulaşan birer okul vazifesi gördü. Köprü dergimiz de özel muhtevasıyla akademi dünyasına ulaşmayı hedefleyen dosya konularına yer verdi.

GELECEK HEDEFLERİ VE HEYECANIMIZ

2026’ya girerken ajandamızda yeni projeler var:

E-kitap ve interaktif Risale-i Nur uygulamalarıyla teknolojik dönüşümü tamamlamak.

Yurt dışı faaliyetlerimiz açısından neşriyat ağımızı yerel dillerde yapılan tercümelerle genişletmek.

GENÇLİK GELECEĞİMİZDİR

Neşriyatımızın mutfağında yetişecek "Genç Fidanlar" için daha fazla eğitim programı organize etmek hedefimizdir. Bu gayeyle, dijital olarak genç kalemlerce yayınlanan Fidanlık ekimizi desteklemeye devam edeceğiz.

GENEL DEĞERLENDİRME VE HEDEFLER

“Yeni Asya’dan Size” köşesinde de sıkça ifade edildiği gibi, yapılan her çalışma bir muhasebe ve istikamet tazelemesi ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Geride kalan yıl, imkânlar kadar sınırlılıkların da fark edildiği; ancak bütün zorluklara rağmen hizmetin sürekliliğinin sağlandığı bir dönem olmuştur.

Önümüzdeki süreçte hedef; yayın kalitesini daha da yükseltmek, dijital mecralarda etkinliği arttırmak, neşriyat faaliyetlerini çeşitlendirmek ve organizasyonları daha geniş kitlelerle buluşturmaktır.

Bütün bu çalışmaların merkezinde ise değişmeyen bir prensip yer almaktadır: Hakikati, nezaketle ve istikrarla dile getirmek.

Bir yılın ardından yapılan bu değerlendirme, sadece geçmişin özeti değil; aynı zamanda geleceğe dair bir niyet beyanıdır.

Yeni Asya, “size” hitabını samimî bir sorumluluk olarak görmeye ve bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye devam edecektir.

Hayırlı ve bereketli haftalar diliyoruz.