Bir yer düşünüyorum!

Bir rüya gibi, hayal gibi Barla’yı düşünüyorum uzaklarda!..

Bahar güzellikleri sarmıştır dört bir yanı, rengarenk çiçekler açmıştır bahçelerinde. Papatyalar, gelinciklerle süslenmiştir yalçın kayalıkların eteklerindeki zümrüt yamaçları. Ufukları ümit bahşeden renkleriyle canlı, gurbete doğru uçuşan bulutları heyecanlıdır. Nur’un ilk Medrese önünde Çınar ağacının ihtişamlı duruşu vakarlı bir nöbetçiyi hatırlatır asırlarca. Ayak ucunda çağlayan çeşme, billur sularını Cennet bahçesine doğru akıtır. Ağaçlar, çiçeklerle süslenmiş, meyveye durmuştur. Cennet misal dallar, rüzgârın ihtizazıyla ıtır kokusuyla raks eder, kuşlar cıvıldar, bülbüller öter güllerde, arılar vızıldar sürurla.

Bir bahar mevsimi cemrelerle gelmişti, Bediüzzaman. Bahar aydınlığı, bereketi, yeşillikleri, güzellikleriyle şenlenmişti Barla. Barla, yükseklerde başı dumanlı, sarp dağlara ve yalçın kayalıklara yaslanmış komutanını bekleyen bir kale gibiydi. Aşağılara doğru bahar kokulu kır çiçekleriyle süslenmiş, canlanmış bir güzellikler diyarını andırıyordu. Her yer ve her şey, Bediüzzaman’ı hatırlatır Barla’da. Her gün baktığı gölün mavi suları, çam kokuları, gül rayihaları, desenli ve renkli çiçekler, yüzünü okşamış rüzgarlar manevi iklimlerden esintilerle başka âlemlere, huşuya, huzura, sürura, nur deryasına alıp götürür duyguları. Her ne varsa misallerle nurlara satır satır işlenmiş, güzelliklerin sanatkârına çevirmiş nazarları. Yaratılış sırları nazarlara, şuurlara yansımış ayna misal gerçekler. Aşk-ı İlahi ritmiyle çarpan kalpler, bütün mevcudatın zikrini dinler, anlar olmuş Barla’da.

Barla’nın masum insanları, yüzünde tebessüm eksilmiş, bakışları ümitsiz, duruşları tedirgin, ışıklar sönmüş, sesiz, nefessiz, zulmet karanlıkları sarmış her tarafı. Anadolu insanı, sessiz çığlıklarla İslam nuruna, Kur’an hakikatlerine susamış ahirzaman ve efkâr-ı âlem, nurlu, şuurlu, aydınlık bir şafak beklerken…

Barla ilim, irfanla insanların hayat bulduğu, yeniden dirilişin müjdelendiği mübarek, münbit topraklar oluyor. O gün her şey farklıydı. Anlamlı, esrarlı bir âleme açılan bir yolcuyu taşıyordu Barla omuzlarında. Tarihin farklı bir günü 1 Mart 1927 Bediüzzaman Barla ufuklarında tulu etmişti. Güneşin doğuşu başkaydı. Bahar cemrelerle şenleniyordu. Suyun rengi berrak, tabiat selam durmuşçasına huzur-u tazimde. Sanki düya yeniden kuruluyordu, Kur’an hakikatleri, manalarıyla beşeriyete müjdeler taşıyordu iman ufuklarında… Peygamberimizin (asm) izinde… Besmele ile bir kıvılcım irfan meşalesi tutuştu gönüllerde. Ceberut devrinin yalanlarla kurduğu inkarın makus talihi yerle bir olmuş, yıkılmıştı fikr-i küfrînin bütün ümitleri…

Bediüzzaman’la Barla karyesi, yeni, farklı, mübarek ve bahtiyar bir mekân, bir merkez olmuştu. Risale-i Nur külliyatının telif edilmeye başlamasıyla “Barla, millet-i İslamiyenin, husûsan Anadolu halkının başına gelen dehşetli bir dalalet ve dinsizlik cereyanına karşı, Kur’an’dan gelen bir hidayet nûrunun, bir saadet güneşinin tulû ettiği beldir.” diye tarif ediliyordu…

Bediüzzaman etrafında yürekli insanlar toplandılar… Sıddıklar, mübarekler, saff-ı evveller, nur postacıları ilham aldılar Kur’an ahkamından. Küfre meydan okuyan erler, tarihin şanlı sayfalarına “Isparta Kahramanları” namıyla geçtiler. Hani şu: açlık, yokluk, imkânsızlık, korku bilmeyen; ölüme meydan okuyan cesur yiğitler! Altı yüz bin Risale Külliyatını elle yazıp en ücra diyarlara gizlice ulaştıran vatan evlatları, isimsiz kahramanlar… Dünyanın her tarafından nesli cedidin Fatihalar gönderdiği bahtiyar…