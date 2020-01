Değişmeyen gerçekler

İnsan hayatında zaman ve şartların değiştirmediği ölüm ve ebedi hayatın kazanılması önemli bir gerçektir.

“Hakâik-ı îmaniye, her şeyden evvel bu zamanda en birinci maksat olmak ve sâir şeyler ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak…” hakikatini kabul edip hayatımızın her safhasında yapmamız gerekenler, aynı cümlenin devamında: “ve Risale-i Nur’la onlara hizmet etmek en birinci vazife ve medar ve maksûd-u bizzat olmak lazım…” Bin senedir teraküm etmiş dinsizlik fikirleri, itiraz, inkar ve şüphe cereyanlarına, Deccaliyetin ve Süfyanizmin her türlü münafıkane hastalıklarına, tecavüzkâr, zalim, dessas imanı tahrip eden yaralarına, sefahati ve ahlaksızlığı teşvik eden tehlikelere karşı Kur’an ve iman Hakikatleri kalasına sığınmamız gerekiyor.

Üstad, Kastamonu Hayatında yazdığı mektupta yine aynı cümlenin devamında: “…şimdiki hâl-i âlem hayat-ı dünyeviyeyi, hususuna hayat-ı içtimâiyeyi ve bilhassa hayat-ı siyasiyeyi ve bilhassa medeniyetin sefâhat ve dalâletine ceza olarak gelen gadab-ı İlahinin bir cilvesi olan…” o zamanda harici dairede ve afaki alemde cereyan eden savaşların, olayların, tarafgirliklerin, günahların insanların enfüsi alemlerine sirayet ederek kalbine, iman hakikatlerine, inancına ve duygularına yaptığı tahribatı, zararlı, fani arzuları yerleştirdiği ifade ediliyor…

Bu tahripkâr siyaset rüzgarlarına, heyecanlı cereyanlara, cazip maceraların tesirine kapılarak sathi, basit düşünenler, “…belki de bir kısım zaif veliler, o siyasi ve içtimâî hayatın rabıtaları sebebiyle, hakaik-ı îmâniyenin hükmünü ikinci, üçüncü derecede bırakıp, o cereyanların hükmüne tabi olarak, hemfikri olan münafıkları sever, hatta hissiyat-ı dîniyeyi o cereyanlara tabi yaparlar.”

Yaklaşık bir asır önce insanlığı tahrip eden maddi ve manevi tahribatları, tehlikeleri görüp haber veren Üstadımızın talebelerine yazdığı mektup bir hayli düşündürücü. O zamanda insanları meşgul eden, şaşırtan, fani, zararlı imanları tehlikeye atan şartlar daha fazlasıyla zamanımızda hükmünü icra ediyor. Bu zamanın imanı tehlikeye atan maddi ve manevi musibetlerine, cazibedar fitnelerine, şerlerine, belalarına, günahlarına, afaki cereyanlarına karşı yegâne sığınak İslam’ın külli düsturları ve Kur’an hazinesinin Risale-i Nur hakikatleridir.

Üstadın “Aziz kardeşlerim,” hitabıyla iltifat ettiği nur talebelerine zamanın tehlikelerini işaret edip haber vermiştir. İnsanlığa iki cihan saadetini temin edecek, istikamet verecek, baki elmaslar hükmünde olan Kur’an ve iman hizmetine teşvik etmiştir. “Cenab-ı Hak, bize, nur ve nurani vazife vermiş; onlara da zulümlü zulümatlı oyunlar vermiş.” ifadesiyle nur talebelerinin ulvi davalarını ve kutsi hizmetlerinin farkını göstermiştir.

Risale-i Nurlar, keskin hüccetleriyle, kuvvetli bürhanlarıyla, elmas hakikatleriyle, tevhid delilleriyle zamanımızın idrakine hitap eden Kur’an tefsirleridir. Hayatını inancına adamış mümtaz ve muhlis nur talebeleri sünnete uygun yaşantılarıyla, haksızlıklara, zulümlere karşı adalet-i mahzayı esas alarak, nurları neşrederek mukaddes İslam davasına gönülden hizmet ediyorlar…

Zeki, cevval, müdakkik, idealist genç nurcular, tatilleri fırsat bilip okuma programlarına katılıyorlar. Risale-i Nur hakikatlerini mütalaa ederek anlamaya çalışıyorlar. Onlar, hayatlarını ahlak ve fazilet dersleriyle süsleyerek geleceğe hazırlanıyorlar… Bu zamanın cazibedar fitnesinden, şerrinden, belasından, maddi ve manevi musibetlerin tahribatından, elemlerden, kederlerden, vehim ve vesveselerinden İslam kalesinin ter-ü taze iman esaslarına sığınıyorlar.