"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Değişmeyen gerçekler

Muzaffer KARAHİSAR
21 Ocak 2020, Salı
İnsan hayatında zaman ve şartların değiştirmediği ölüm ve ebedi hayatın kazanılması önemli bir gerçektir.

“Hakâik-ı îmaniye, her şeyden evvel bu zamanda en birinci maksat olmak ve sâir şeyler ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak…” hakikatini kabul edip hayatımızın her safhasında yapmamız gerekenler, aynı cümlenin devamında: “ve Risale-i Nur’la onlara hizmet etmek en birinci vazife ve medar ve maksûd-u bizzat olmak lazım…” Bin senedir teraküm etmiş dinsizlik fikirleri, itiraz, inkar ve şüphe cereyanlarına, Deccaliyetin ve Süfyanizmin her türlü münafıkane hastalıklarına, tecavüzkâr, zalim, dessas imanı tahrip eden yaralarına, sefahati ve ahlaksızlığı teşvik eden tehlikelere karşı Kur’an ve iman Hakikatleri kalasına sığınmamız gerekiyor.   

Üstad, Kastamonu Hayatında yazdığı mektupta yine aynı cümlenin devamında: “…şimdiki hâl-i âlem hayat-ı dünyeviyeyi, hususuna hayat-ı içtimâiyeyi ve bilhassa hayat-ı siyasiyeyi ve bilhassa medeniyetin sefâhat ve dalâletine ceza olarak gelen gadab-ı İlahinin bir cilvesi olan…” o zamanda harici dairede ve afaki alemde cereyan eden savaşların, olayların, tarafgirliklerin, günahların insanların enfüsi alemlerine sirayet ederek kalbine, iman hakikatlerine, inancına ve duygularına yaptığı tahribatı, zararlı, fani arzuları yerleştirdiği ifade ediliyor… 

Bu tahripkâr siyaset rüzgarlarına, heyecanlı cereyanlara, cazip maceraların tesirine kapılarak sathi, basit düşünenler, “…belki de bir kısım zaif veliler, o siyasi ve içtimâî hayatın rabıtaları sebebiyle, hakaik-ı îmâniyenin hükmünü ikinci, üçüncü derecede bırakıp, o cereyanların hükmüne tabi olarak, hemfikri olan münafıkları sever, hatta hissiyat-ı dîniyeyi o cereyanlara tabi yaparlar.”

Yaklaşık bir asır önce insanlığı tahrip eden maddi ve manevi tahribatları, tehlikeleri görüp haber veren Üstadımızın talebelerine yazdığı mektup bir hayli düşündürücü. O zamanda insanları meşgul eden, şaşırtan, fani, zararlı imanları tehlikeye atan şartlar daha fazlasıyla zamanımızda hükmünü icra ediyor. Bu zamanın imanı tehlikeye atan maddi ve manevi musibetlerine, cazibedar fitnelerine, şerlerine, belalarına, günahlarına, afaki cereyanlarına karşı yegâne sığınak İslam’ın külli düsturları ve Kur’an hazinesinin Risale-i Nur hakikatleridir.

Üstadın “Aziz kardeşlerim,” hitabıyla iltifat ettiği nur talebelerine zamanın tehlikelerini işaret edip haber vermiştir. İnsanlığa iki cihan saadetini temin edecek, istikamet verecek, baki elmaslar hükmünde olan Kur’an ve iman hizmetine teşvik etmiştir. “Cenab-ı Hak, bize, nur ve nurani vazife vermiş; onlara da zulümlü zulümatlı oyunlar vermiş.” ifadesiyle nur talebelerinin ulvi davalarını ve kutsi hizmetlerinin farkını göstermiştir. 

Risale-i Nurlar, keskin hüccetleriyle, kuvvetli bürhanlarıyla, elmas hakikatleriyle, tevhid delilleriyle zamanımızın idrakine hitap eden Kur’an tefsirleridir. Hayatını inancına adamış mümtaz ve muhlis nur talebeleri sünnete uygun yaşantılarıyla, haksızlıklara, zulümlere karşı adalet-i mahzayı esas alarak, nurları neşrederek mukaddes İslam davasına gönülden hizmet ediyorlar…  

Zeki, cevval, müdakkik, idealist genç nurcular, tatilleri fırsat bilip okuma programlarına katılıyorlar. Risale-i Nur hakikatlerini mütalaa ederek anlamaya çalışıyorlar. Onlar, hayatlarını ahlak ve fazilet dersleriyle süsleyerek geleceğe hazırlanıyorlar…  Bu zamanın cazibedar fitnesinden, şerrinden, belasından, maddi ve manevi musibetlerin tahribatından, elemlerden, kederlerden, vehim ve vesveselerinden İslam kalesinin ter-ü taze iman esaslarına sığınıyorlar.

Okunma Sayısı: 105
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sen çalış ben yiyeyim düzeni

    'Âlime saldırı huzura saldırıdır'

    Barış umudu yarım kaldı

    Arakanlıların yanındayız

    Binlerce göçmen Meksika sınırına ulaştı

    EGM: 351 otobüs trafikten men edildi

    'İnternet trafiği normal seyrine dönmüştür'

    Türk Telekom'dan 'siber saldırı' açıklaması

    Somali'deki saldırıda yaralanan 9 kişi Türkiye'ye getirilecek

    Lübnan'da halk sokaklarda

    'Hafter ile bir daha masaya oturmayacağız'

    Avustralya'da dolu yağışı ve kum fırtınası şoku

    İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

    İsrail’den Mescid-i Aksa imamına uzaklaştırma

    Gürbüz Aksoy dualarla uğurlandı

    Teröristler Afrin ve Azez'e saldırdı: 2 ölü

    'Türkiye'nin mevcudiyeti Libya'daki barış umutlarını arttırmıştır'

    Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili konuştu

    Ceren Özdemir cinayeti davasında karar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni sistem ve bürokrasi
    Genel

    'Âlime saldırı huzura saldırıdır'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hem yıkıcı, hem kurucu lider(ler)
    Atilla YILMAZ

    “Hükümetin işine karışmayacağız”
    Ahmet BATTAL

    Faizsiz bankacılık çalışmaları hakkında tavzih
    Risale-i Nur'dan

    Emek-sermaye mücadelesine Kur’ânî çözüm
    Cevat ÇAKIR

    “Ekonomide travmatik yıllar” ikrarı
    Genel

    Barış umudu yarım kaldı
    Kübra ÖRNEK

    Bize lâzım olan Uhuvvet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.