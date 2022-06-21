"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2022 SALI - YIL: 53

Sultandağı Yaylası

Muzaffer KARAHİSAR
21 Haziran 2022, Salı
“Uçun kuşlar uçun doğduğum yere;/Şimdi dağlarında mor sümbül vardır./Ormanlar koynunda bir serin dere,/Dikenler içinde sarı gül vardır.” R. Tevfik, gurbet elde doğduğu yeri, hasretle yâd etmiş.

Haşmetli dağlar, sarp kayalıklar, gür ormanlarla kaplı, yüksek tepeler, dereler, göller memleketimizin asude yerleridir. İnsana ferahlık veren, ruhunu rahatlatan, şirin, tatlı, hoş mekânlardır. Rüzgârın sesi, ağaçların hışırtısı, derenin şırıltısı, kuş cıvıltıları ilahi aşkın terennümlerini seslendiren bir musiki edasıyla duygularımıza hitap ederler, ruhumuzu dinlendirir. 

Etrafımızda arz-ı endam eden her cins bitkilerin şekli, kır çiçeklerinin rengi, kekik kokuları, karpuzlar, yeşilin tonları, adaçayı otları, böğürtlenler, papatyalar, çam havası, serin suyu daha sayamadığımız tabiattaki güzellikler, zenginlikler, bolluklar bütün ihtişamıyla, cömert ikramlarıyla insanları karşılar. Etrafınızda uçuşan kelebekler, arılar, koşuşturan karıncalar, böcekler, ötüşen envai çeşit böceklerin her hali, şekli, yapısı, sanatı, hareketi, neşesi görenleri oyalar, eğlendirir, hoş bir letafetle düşündürür.

Yüksek servi, sedir, çam, ardıç ağaçlarının uzayıp giden uçları size mavi gökyüzünü işaret eder, kar kütlesi gibi akıp giden bulutları gösterir. “Bununla beraber kâinatın her bir âleminde, her bir taifesinde, esma-i hüsnadan bir ismin unvanı tecelli eder.”Rabbimizin kudretini, azametini her şeyde ve her yerde nizam intizam içinde gerçekleştiğini söyler, idrak ettirir.

Geçtiğimiz Pazar günü arkadaşlarla misafir olduğumuz Sultandağı’nın anlatmaktan aciz kaldığımız muhteşem güzelliklerine misafir olduk. Şehrin sıkıcı, kasvetli, yorucu, gürültülü ikliminden güzelliklere bürünmüş, çiçeklerle bezenmiş, nezih, sakin ve sade, rüya gibi huzurlu bir âleme seyahat etmenin mutluluğunu tattık. Gönül ferahlığı, duyguların rahatlığı, mekânın güzelliği simalara yansıyor, sohbetlere lezzet katıyordu. Dağların haşmeti, ibadette huşuyu, şevki ve sürûru artırıyor. Ezan sesi yamaçlara dalgalarla yansıyor, “Ya Cemilü Ya Allah” nidalarıyla tesbihatlar, dualar, niyazlar arşa yükseliyordu.

Kur’an hizmetlerinin inkişafıyla ilgili faaliyetleri konuştuk. Karşılıklı mütalaalar yaptık, fikir teatisinde bulunduk. Gençlerin imanlı, ahlaklı, faziletli insanlar olarak kendisine, ailesini, topluma faydalı insanlar olarak yetişmeleri hususları konuşuldu. Barla’da telif edilen insanlığın muhtaç olduğu Risale-i Nur hakikatlerinin muhtaç ve müştak gönüllere ulaştırılması ile ilgili çalışmaların önemi üzerinde duruldu. Daha birçok önemli konular sohbette yer aldı.   

Bediüzzaman’ın “Barla’da Çam Dağı’nda yüksek bir mevkide, gecede semanın yüzüne baktım.” ifadesi ile yazdığı “Yıldızları konuşturan bir yıldızname” Sultandağı’nda ormanların içinde genç bir kardeşimizin heyecanlı, duygulu, vurgulu hissiyatıyla seslendirmesini dinledik. “Dinle de yıldızları şu hutbe-i şirinine/Name-i nurîn-i hikmet, bak ne takrir eylemiş…”

Metnin sonundaki haşiyede,“Yani Cennet çiçeklerinin fidanlık ve mezracığı olan zeminin yüzünde hadsiz mu’cizat-ı kudret teşhir edildiğinden...” Zemin yüzünün bahar ve yaz sayfasında Cenneti hatırlatan güzellikler, bir nebze Sultandağı’nda tecelli ve tebessüm etmiş. O tebessümler ruhumuzu ısıttı, içimizi ferahlattı. 

Geçen zaman, yamaçlardaki gölgeler ve ufuklardaki kızıllıklar grup vaktini, gün batımını, fenayı,  zevali vedayı haber veriyordu. Güzel bir mekânda maddi ve manevi ikramlar, tatlı sohbetler, hoş hatıralarla huzur içinde ayrıldık. 

Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, küresel gıda krizinden Rusya'yı sorumlu tuttu

    Mali'de hafta sonu terör esti: 132 kişi öldü

    İtalya'da kuraklık alarmı

    NATO'dan açıklama: Görüşmeler sürecek

    İsrail’de erken seçim kararı

    Filistin Başbakanı'ndan "doğal gaz" hatırlatması

    Gazprom, Yunanistan'a doğal gaz akışını durduruyor

    Havayolu sektörü, pandemi öncesi seviyeye yaklaşacak

    NATO ve AB'den birlik mesajı

    Almanya: İsveç ve Finlandiya için birkaç hafta daha beklenilmesi felaket olmaz

    Rusya'dan Litvanya'ya protesto notası: 'Her şeyin ihlali'

    Kongo Başbakanı Lumumba'dan kalan son parça olan 'dişi'i Belçika tarafından ailesine verildi

    İstanbul ve Bursa'daki kazalarda 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    Kocaeli'de kimya fabrikasındaki yangın 5 saatte kontrol altına alındı

    Suudi Arabistan, Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırdı

    Yoklama kaçağı, bakaya gençlerle ilgili bedelli askerlik düzenlemesi TBMM'de

    AB'nin Rusya'ya uyguladığı Kırım yaptırımları uzatıldı

    Hindistan'daki sel afetinde ölü sayısı 71'e çıktı

    28 Şubat davasında savcı mütalaası açıklandı

    Bangladeş’te 4 milyon kişi mahsur kaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Barla notları
    Ali FERŞADOĞLU

    Zalim “yönetici” alkışlanmaz; ikaz edilir
    Ahmet BATTAL

    Hep bir hallı Turhallıyız…
    Süleyman KÖSMENE

    Sevmediğimiz şeyde hayır olabilir mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Okullar tatil; okuma programları başlıyor
    Orhan GÜLER

    “Okuyucu mektupları” üzerine değerlendirmeler (6)
    Çetin ACAR

    “Neoliberaller” kitabı hakkında
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    GAP’ı kaptırmak mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.