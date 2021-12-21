"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Tarih aynasında yağmurlu bir gün

Muzaffer KARAHİSAR
21 Aralık 2021, Salı
Karahisar Kalesi’nin eteklerinden şehre bakınca Afyon’da tarihî konaklar, cumbalı eski evler, hanlar, hamamlar, bedesten, demirciler ve bakırcılar çarşısı…

Nereye baksan ecdadımızı hatırlatan abidelerin estetik dokusunu, mimarî yapısı ve cazip ihtişamını görürsünüz. Mevlevî dergâhları, türbeler, medreseler, mescitler, camiler maneviyatımızın sanat eserleriyle süslenmiş ibadet mekânları, şanlı tarihimizin derinliklerine uzanan kutsal mabetler, ilim ve irfan sembolleri göğsümüzü kabartır.  

Çiseleyen yağmur, serpintileri şehrin yüzünü temizlemiş. Caddelerin, kaldırımların, ağaçların şekline, rengine berrak, lâtif, hoş bir güzellik vermiş. Küçük dükkânlarda besmele ile başlayan, çekiç sesleriyle çalışan güler yüzlü demirci, bakırcı esnafı, el sanatı ustaları biteviye alın teri ile üretiyorlar.

Kapıdan selâm verdiğim Mustafa Usta, içeriye dâvet etti. Çay gelinceye kadar Altıncı Şuâ’yı açıp önüme uzattı! Yan taraflardan duyulan bakır işleyen çekiç ritimleri ile serpiştiren rahmetin muttarit tanecikleri saçaklarda peşpeşe çıkardığı sesler, ilâhî musıkînin terennümlerini hatırlatıyordu. 

Mi’rac hakikati, Hz. Peygamberin (asm) huzur-u İlâhi’ye kabul edilip Cenab-ı Hak ile görüşme şerefine nail olmasıdır. Mü’minin mi’racı olan namazın tahiyyatında o hatıra her zaman yâd edilir. Cenab-ı Hakk’ın selâmına mukabil, Resulullah (asm) bütün inananların, mahlûkatın, mevcudatın her zerresinin ibadetlerini, zikir ve tesbihlerini selâmla birlikte tasavvur edip dergâh-ı İlâhîye o ihatalı manasıyla arz ettiğini Üstad, genişçe izah etmiştir.

Köşede “Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin evine gider.” levhasını takiben ileride beyaz boyalı, küçük, bakımlı bir ev görünür. O ev yetmiş üç sene önce taşlaşmış kalplere, insafsız vicdanlara ve zulme karşı boyun eğmeyen Bediüzzaman’ın Kur’ân hakikatleri olan Risale-i Nur dâvâsının zaferini hatırlatıyor.

Kin, intikam, iftira ve yalan ithamlarla hapse atılan, zehirlenen, -20 soğukta sobasız büyük bir koğuşa tek başına ölüme terk edilen hasta ve yaşlı Bediüzzaman’ın zalimlere karşı vakarla, talebeleriyle sabır ve şükürle hakkı ve hakikatleri pervasız savunmuş… İnkârcı fikirleri kökten çürütmüş, küfrün belini kırmış.

20 Eylül 1949’da hapisten tahliye olunca yerleştiği mütevazı ev. Şimdi o evi, pırlanta gibi gençler şenlendiriyor. Bediüzzaman’ın Kur’ân dâvâsına sahip çıkmışlar. Risale-i Nurlar’ı şevkle okuyorlar.  İslâm’ı iman esaslarında huzuru, hikmeti, hidayeti, istikameti bulmuş olmanın mutluluğu, yüzlerinden okunuyor.

Afyon hapsinde başgardiyan yardımcısı Hasan Değirmenci, Üstadı tanıdıktan sonra hürmet eder, sever, ilgilenir. Üstadın elinde gördüğü güzel bir tespihi içinden arzu eder. Üstad, yanına çağırıp sana bir tesbih hediye edeceğim der. İki eline iki tesbih alarak arkasına saklamış ve hangi elimdekini istersin, diye sormuş. Sağ elindekini istemiş ve sevdiği tesbihin sahibi olmuş. Üstad, sol elindeki tesbihi de uzatarak bunu da ailene ver, demiş.

Üstadın kullandığı eşyaya ünsiyeti, vefası, sadâkati çok fazladır. Kırılmış bir çay kaşığının yerine yenisini getirmişler, kabul etmemiş. Bu kaşık bana yirmi beş senedir hizmet ediyor, demiş. Tamir ettirip kullanırmış. Cezaevinden tahliye olduğunda, orada kaldığı tahmin edilen tesbihini getirmesi için Mustafa Sungur Ağabey’i göndermiş. Ancak tesbih bulunamamış. Üzülmüştür! Üstadın evini ziyaret ettiğim o yağmurlu günde, aynı sokağın girişindeki Nur Takı ve Tesbih Atölyesine de uğradım. Genç bayan ve erkekler, alış verişten ayrılırken, Üstad’ın Küçük Sözler kitabı tanıtılarak hediye ediliyordu. Ne kadar sevindirici…

Her yerde, her evde, her iş yerinde Bediüzzaman sevgisi, hatırası, duâlarla, hayırla yâd ediliyor. Fikirleri, düşünceleri, eserleri, kitapları dünyanın her tarafında okunup mütalâa ediliyor… İnsanlık Kur’ân hakikatleri Risale-i Nurlar’la imanlarını kurtarıyor, İslâm’ı tercih ediyor.

İslâm düşmanları, zulm ile abad, kahr ile berbat olan zalimler, deccaller ve dessas münafıklar, yerle yeksan olup binler nefrin ve nefretlerle fena ve fani olup gittiler.  

Tarih aynasında bu tasavvur, tahayyül, tahatturlarla eve dönüyorum. Akşam vakti gökyüzünün derinliklerinden muhteşem, muhtelif, muttarit kar taneleri, tecessüm etmiş Nur halesi gibi süzülerek inmeye başlamıştı.

Okunma Sayısı: 58
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail 20 dönümlük araziye el koyuyor

    Haklarımızı geri verin

    Arakanlılar için daha fazlası yapılmalı

    AB, sağlık krizlerinde toplu hareket edecek

    TL’nin değeri düşünce akın etmeye başladılar

    Çiftçilerin ödemesi imkansız

    Kovid-19, damar hastalıkları riskini arttırıyor

    'Suriye; paralı savaşçıların, uyuşturucu kaçakçılığının ve terörün sığınağı haline geldi'

    Dehşet veren rapor: Pentagon'un Irak ve Suriye'deki sivil katliamları teşhir edildi

    Son 24 saatte 176 kişi vefat etti, 18 bin 762 vaka gözlemlendi

    Erdoğan'dan Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama

    Yaşanan sorunların kaynağı sizsiniz

    Asgari ücrette vergi bilmecesi

    Gazetecilerden Sarıkaya’ya tepki

    Sudan'daki darbe protestolarında ölü sayısı artmaya devam ediyor

    Batı Karadeniz'e 'yoğun' kar yağışı uyarısı

    'Myanmar ordusu sivil katliam gerçekleştirdi'

    Hollanda, Omicron varyantıyla ilgili ek önlemlerini açıkladı

    Sırp siyasetçiler hakkında soruşturma başlatıldı

    Dünyaya döndüler

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Örtü benim, tercih benim
    Risale-i Nur'dan

    Vazifemiz, iman hakikatlerini tahkikî olarak bildirmek
    Rüstem GARZANLI

    Uhuvvet ve muhabbet tesîs edilmeli
    Nejat EREN

    Anadolu yollarında Nurlu hakikatler ve yüzler (1)
    Muzaffer KARAHİSAR

    Tarih aynasında yağmurlu bir gün
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan kâinata meydan okuyabilir mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ulu’l-emr” olan yöneticilere de itaat şart mıdır?
    Orhan GÜLER

    “Komünizme karşı direnç kapitalizme karşı gösterilemedi”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Neyin peşinden gidiyoruz?
    Cevher İLHAN

    İktidarı kaybetme korkusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.