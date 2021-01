Risale-i Nur’un manevî hâkimiyetinin sırrı (2)

Risale-i Nur daima ileriye bakar.

Düşmanın kuyruğuna vurmaz. Risale-i Nur zeki bir harekettir. İçtimaî hayatı bilir. Adetullaha uyar. İbadette en küçük adaba riayet eder. Siyasetten içtinap eder. İçinde bulunan zamanın şartlarına ve asra göre hareket eder. Asrın hastalığı Risale-i Nurla şifa bulmuştur. Ümmetin ne istediğini bilmiştir. Çareleri reçeteye yazmıştır. Sünnetullaha uygun hareket etmek İslâmiyet’in baharını hazırlamıştır. Bediüzzaman Said Nursî çalışıp neticeyi Cenab-ı Hakk’a havale etmiştir. Cenab-ı Hak razı olsun. Bizlere de Risale-i Nur’u anlamayı nasip etsin. Üstadımızı da peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle haşretsin.” (PROF. DR. ABDÜLHALİM ÜVEYS, KAHİRE, 07.02.2009)

“Ben tebliğimi, “Bediüzzaman Said Nursî’nin devletler arası ilişkilerdeki esaslar” hakkında sunacağım. Avrupa, Cenab-ı Hakk’ın fıtrî kanunlarına yapışarak ileri gitmiştir. Başlangıcı ve hedefi batıl olsa da vesileleri hak olduğu için ileri gitmiştir. Biz Sünnetullah denilen bu kanunlara yapışmadık. Biz de hak vesilelere yapışarak Hıristiyan ruhanilerle bile ittifak edebilirsek mütecaviz dinsizliğe karşı galebe edebiliriz. Toplum içinde farklı din, dil ve fıtrat olması Cenab-ı Hakk’ın takdiridir. Çok din ve çok mezhepler her zaman olmuştur bu fıtrî bir kanundur. Bu farklılıkları birbirine bağlayan ancak hakikattir. Bizler için müsbet hareket en önde olması lâzım gelen bir davranış türüdür. Harpte bile müsbet hareket Peygamberimizin (asm) emridir. Cihad ise sadece savaş değil, ilim ve hizmet dahi Cihad kavramı içindedir. İslâm tarihinde birçok fetihler vardır bu fetihlerde yapılan iş insanlar üzerinden baskıyı kaldırmaktır. Fakat baskı kalktıktan sonra dinlerinde serbest bırakılmışlardır. Bediüzzaman Said Nursî dokuz temel esası zikretmiştir. Bunlar: Ubudiyeti mutlaka, hürriyet, şûrâ meşveret, uluslar arası ilişkilerde adalet ve eşitlik, doğruluk, insaf ve adalet, başka anlayışlarla yardımlaşma ve taassuplardan uzak kalma, menfi ırkçılığı terk, uluslar arası ilişkilerde küresel anlayış (İsmi Kuddûsün izahı) Buradaki kardeşler istirahat esnasında bile Risale-i Nur okuyorlar. Bu bizler için çok önemli bir mesajdır. Güzel bir tesbit.” (DR. MUHAMMED ABDÜLLÂTİF, EZHER ÜNİVERSİTESİ, KAHİRE, 07.02.2009)

“Bediüzzaman Said Nursî, İslâm çerçevesi içerisindedir. O gözümün önünde tezahür ediyor. Bu ruhun sırlarındandır ve onun İslâmla bütünleşen yapısındandır. Bediüzzaman Said Nursî Batı medeniyeti karşısında afallamadı. Müslümanlar mağlûp ve mahzun olduğu zamanlarda o hiç ümidini kaybetmemiştir. İnsanlar İslâmı dar buldukları ve gücünden şüphelendiklerinde İttihad-ı Muhammediyi (asm) tarif ederek ihtizaza gelecek olan azim kuvveti ve vüs’ati göstermiştir. Herkes karşısında olduğu zamanlarda, bütün İslâm coğrafyasında vesile, üslûp ve kadroları ıslah etmiştir. İmanın amele tebdil edilmesi ve ete kemiğe bürünmesi gerekir. Bediüzzaman Said Nursî imandaki kuvveti gösteriyor. Bu kuvvet bazen Cenab-ı Hakk’a karşı acz oluyor. Bazen de aklî, medenî ve sivil ruhu terbiyeyi kapsıyor. İslâm âleminin hepsini kapsıyor. Bu bir medenileşmedir. İman olmazsa insan olmaz. İman her şeyin her türlü medeniyetin temelidir. İman rabıtası üzerinde Bediüzzaman Said Nursî çok durmuştur. Bu elimizde canlı bir zahiredir. İman, laikliğin üzerinde durabilecek ahlâkî ve ruhî bir sultadır. Müceddid safi olacak safi olmazsa yabancı olan şeyleri nasıl bertaraf edecek?

Kâmil iman şeriatın kemali ile imanın tekâmülü üzerinde duruyor. İman gerçeklerini Batıdaki ilimlerle sınamamak gerekiyor. Bediüzzaman Said Nursî, Abdülhamid zamanında ıslah edici idi. Fakat hilâfetin kaldırılması ile artık ıslah edilecek bir şey kalmadığını gördü. Bediüzzaman Said Nursî geçmiş değil geleceği ele almıştır.” (DR. MAHMUT EBULEYLA, KAHİRE, 07.02.2009)

“Beyanda sihir tesiri vardır” hadisinin farkındaydı. Hz. Ebubekir. (ra) “Benim ayaklarım Cennette olsa da kendimi emin bilmem” demiştir. Bediüzzaman Said Nursî de tıpkı onun gibi kendinden ve kendini sevdirmekten çekiniyordu. Risale-i Nur, salih bir toprağa gitsin Bediüzzaman Said Nursî böyle istiyordu. Risale-i Nur Talebeleri yayıyor ve neşrediyorlar. Bediüzzaman Said Nursî vefat ettikten sonrada Allah ona talebe dost ve kardeş nasip etmiştir. Bediüzzaman Said Nursî’ye karşı gelenler bir müddet karşısında durdular, ama işte görüyorsunuz Risale-i Nur’un fütuhatı devam ediyor. Risale-i Nur bir pınardır herkes ondan farklı manaları içmektedir. “Bediüzzaman Said Nursî İslâm çerçevesi içerisindedir. O gözümün önünde tezahür ediyor. Bu ruhun sırlarındandır ve onun İslâmla bütünleşen yapısındandır.“ “Helâket ve felâket, enaniyet, gaddarlık, mimsiz medeniyet, olarak tarif ettiği: diye de tarif edebileceğimiz bir yapı ve olgunun bütün toplumu ve İslâmî grup ve camiaları bire bir etkilediğini de üzülerek nazarlara vermek istiyorum.” (MUHAMMED SUNUSİ FAS, KAHİRE, 07.02.2009)

Üstadımızın bir kahramanlık duruşu haliyle bu hatıraları şimdilik bitirelim: “Ey dînini dünyaya satan ve küfr-ü mutlaka düşen bedbahtlar! Elinizden ne gelirse, yapınız. Dünyanız başınızı yesin ve yiyecek. Yüzer milyon kahraman başlar feda oldukları bir kudsî hakîkate, başımız dahi feda olsun; her ceza ve idamınıza hazırız. Hapsin harici, bu vaziyette, yüz derece dâhilinden daha fenadır. Bize karşı gelen böyle bir istibdad-ı mutlak altında hiçbir hürriyet; ne hürriyet-i ilmiye, ne hürriyet-i vicdan, ne hürriyet-i dîniye olmamasından, ehl-i namus ve diyanet ve taraftar-ı hürriyet olanlara ya ölmek veya hapse girmekten başka çaresi kalmaz. Biz, “Senden geldik yine Sana döneceğiz.” diyerek Rabbimize dayanıyoruz.” (Tarihçe-i Hayatı, s. 359)