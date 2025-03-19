Rahmetin coştuğu ay - Ramazan ve oruç - 2

İlâhî kelâm manasıyla başlayalım. “Artık ye, iç; gözün aydın olsun. Bir beşer gördüğünde ‘Ben Rahman için oruç adadım; bugün hiçbir insanla konuşmayacağım’ de.”1

Nimetlerden faydalanma ruhsatı. Manevî kazancın kaybolmaması için sabrın şart olması ikazı!

“Oruç tutunuz ki, (madden ve manen) sıhhat bulasınız!”2

Kâinatın Efendisinin; Orucun saadet-i dareyne vesile olduğuna dikkat çekip hatırlatması. Ve asrın sahibinin çok ibretli, yerinde izah ve yorumu: Ramazan-ı şerifin derin hikmetini modern asır ve akıllara nakşedecek tesirli bir izah.

“İşte, Ramazan-ı Şerifte, en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki, kendisi mâlik değil, memlûktür; hür değil, abddir. Emrolunmazsa, en âdi ve en rahat şeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye, mevhum Rubûbiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, hakikî vazifesi olan şükre girer.”3

Ramazan, zaman. Oruç; itaat, sabır, tefekkür, yardım, ikram, hayır, hasenat, okumak, dua, münacaat. İlkönce, vücut sarayında, beyinlerde, ruh ve kalplerde manevî bir “itikaf”

Altmıştan fazla ismi olan Ramazan ayının bu yönüne de bir bakalım.

Ramazan:

On bir ayın sultanı olan aydır.

Ayların en şereflisi olan aydır.

Şehr-i Ramazan; ismiyle müsemma olan bir aydır.

Şehru’s-sıyamdır. Orucu zamana ve mekâna, muhtaç gönüllere olan aydır.

Şehru’l-kıyamdır. Teravih namazındaki uzun kıyamla kıyamı getiren aydır.

Şehru’s-sabır; sabrı hatırlatan ve yaşatan aydır.

Şehru’l-muvasat; iyi geçinme ve bölüşmeyi icra ve tatbik ettiren aydır.

Şehrullah; Allah-u Teâlâ’nın ayıdır.

Şehru’l-hayr; Hayırları bollaştıran aydır.

Şehru’l-berake; bereketi çoğaltan aydır.

Seyyidü’ş-şuhur: ayların sultanı ve efendisi olan aydır.

Şehru’l-ümme; ümmetin, ümmet olduğunu hatırlatıp yaşatan aydır.

Şehru’l-Kur’ân; Kur’ân’ın ayıdır.

Şehru’n-necat; kurtuluşun maneviyatını kuşatan ve müjdeleyen aydır.

Manevî her türlü güzellik ve nezafetin kaynağı ve hamisi olan bu mübarek ay; öyle bir faziletlidir ki, hakkındaki rivayetlerle vaad edilen maddî ve manevî kurtuluşlar, hiçbir ayda taahhüt edilmemiştir.

Ramazan hayatın bütün karelerine tesir eden, dokunan manevî bir iksirdir.

Rahmet ve bereketin simgesidir.

Sahuruyla, iftarıyla, davetiyle, ikramıyla, zekâtıyla, sadakasıyla, ziyaret ve kabulüyle unutulmaması lazım gelen inancı, geleneği, manevî kültürü yaşatan aydır Ramazan.

Huzurun yuvası, bereketin vesilesi, affın zamanı, mağfiretin sebebidir Ramazan.

Duanın, münacatın, yalvarmanın, tövbenin, kendine gelmenin fırsatıdır Ramazan.

Şeytanın, küfrün, dalâletin isyanın, terörün, katlin, hırsın, hasedin, zincirlenmesidir, Ramazan.

Kur’ân-ı Kerîm’in, bahsettiği on iki aydan, yalnız ismini zikrettiği çok mümtaz bir aydır Ramazan!

Dipnotlar:

1- Meryem Suresi: 26

2- Heysemî, 203 III, 179

3- Yirmi Dokuzuncu Mektup. 2. Risale. 4. Nükte, Bediüzzaman

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Not: Çok kıymetli dava arkadaşım ve değerli yazarımız Mikail Bilal Yaprak'ın vefatını teessürle öğrendim. Rabbim mekanını Cennet eylesin. Aile efradına, akraba ve dostlarına ve camiamıza sabırlar niyaz ediyorum.