Elvada Ramazan! (3)

Başı Rahmet, ortası mağfiret, sonu da Cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını bu yıl da uğurladık. Cenab-ı Hak kazançlarımızın rızaya uygun olduğu gelecek yıllarda Ramazan’a yine kavuştursun.

Mübarek Ramazan Ayı’nın orucu ve faziletleriyle ilgili ayet, hadis-i şerif ve asrın manevî tabibi Bediüzzaman’ın tespitlerini de bir defa daha hatırlayıp dikkat çekelim.

Ayet meali: “Orucun farz kılındığı Ramazan ayı, insanlara hidâyet rehberi olup onlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayırıcı en açık delilleri ihtiva eden Kur’ân’ın indirildiği aydır. İşte bu sebeple içinizden Ramazan ayına erişen orucunu tutsun. Ancak hasta veya yolcu olup da oruç tutamayan kimse, tutamadığı oruçları başka günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık diler, fakat zorluk dilemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu gösterdiği için Allah’ın yüceliğini tanımanız ve o’na şükretmeniz içindir.”1

Hadis-i Şerif: "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır." 2 Risale-i Nurdan bir vecize: “Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a'mâl, bire bindir. Kur'ân-ı Hakîm’in, nass-ı hadisle, herbir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on meyve-i Cennet getirir. Ramazan-ı Şerifte herbir harfin on değil, bin ve Âyetü'l-Kürsî gibi âyetlerin herbir harfi binler ve Ramazan-ı Şerifin cumalarında daha ziyadedir.”3

Bütün bu tespit ve hakikatlerin ışığında şu tespitlerimizi de değerlendirelim:

Problemlere, sıkıntılara, olumsuzluklara bir nevi çözümdü Ramazan!

Sorulara, arzulara, bilinmezlere, acayipliklere güzel bir cevap ve çözümdü Ramazan!

İnadı, kini, hasedi, kırgınlığı, düşmanlığı, karamsarlığı ve ümitsizliği öteleyen ve kardeşlik ve barışı getiren bir kutlu zamandı, Ramazan!

Yemeyi, içmeyi, konuşmayı şakayı, zamanı, edebiyatı, sanatı, mekânı İlâhî emirlerle en ulvî hâle getiren bir sultandı, Ramazan!

İlâhî kelam başta olmak üzere, her türlü manevî duayı, okumayı, ibadeti ve insanlığı, ahlâkı ve nezaketi canlara, cananlara, hanelere, sokağa, pazara, camilere mübarek mekânlara serperek coşturandı, Ramazan!

Mukabeleyi, itikâfı, ilahiyi, davulu, manileri, mahyayı, vaizi, nasihati, ihsanı, bahşişi, paylaşmayı, sabrı, akıl ve kalp ve gönüllerinde yeniden hatırlatan ve yaşatandı, Ramazan!

Kur'ân-ı Kerîm’i rehber eden, Allah resulünü (asm) hanelere misafir eden bir manevî imza ve çizgiydi, Ramazan!

Akrabayı, dostluğu, komşuluğu, camiyi, cumayı, namazı, orucu, teravihi, salavatı, gönül bağlarına misafirdir eden bir güzel dosttu, Ramazan!

Filistin, Gazze, Arakan, Doğu Türkistan, Suriye, Yemen’de zalimlerin Müslümanlara yaptığı zulüm karşısında ümmetin çaresizliğini asla atlamamalıyız!

Bu açıdan idrak ettiğimiz 2025 Ramazanını; Millet olarak, cemaat olarak, ümmet olarak bu manevî atmosferin rahmet, bereket kurtuluş özelliklerini ne kadar yerine getirebildik? Vicdanî ve enfüsî muhasebesinin çok ciddî yapılmasının gerekliliğini hatırlatıp dikkat çekerek bütün can dostların, bayramlarını tebrik ediyorum.

Millet, ümmet ve insanlık için: bayramın gerçek bayram olması, dileklerimizle yazımızı noktalayalım…

Dipnot:

1- Bakara /187

2- Buhârî, Îmân 28, Savm 6

3- Yirmi Dokuzuncu Mektup. 2. Risale. 6. Nükte, Bediüzzaman