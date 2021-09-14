Risale-i Nurlar insanlık için çaredir

Dünya müthiş bir manevî buhranın kıskacında. İnsanlık bu buhrandan çıkmak için çözüm arayışında! Çözüm için iki yol var. Ya Kur’ânî, ya da ilmî ve arzî. Kat’î olan ise: Kur’ân yoludur.

Bütün sorulara cevap, akılları tatmin edecek en uygun tarzı gösterip ders verecek vahiyle gelen Kur’ânî yol olabilir! Çünkü Kur’ân insanlık için gönderilmiş en son İlâhî kitaptır.

Kur’ân’ın bütün esas ve usûlünü asrın anlayışına uygun yorumlayacak bir esere ihtiyaç vardır. İşte Risale-i Nur, Kur’ân-ı Hakîm’in manevî mu’cizevî bir tefsiridir. Dinsizliğe karşı manevî atom bombası ve elmas kılıç gibidir. Zındıka cereyanlarının maneviyat tahribine karşı bir tamircidir. Bu hakikat, bütün ehl-i iman tarafından ciddiyetle ele alınması ve insafla incelenmesi gereken çok büyük bir sorumluluktur.

Bediüzzaman, her türlü şartta, hiçbir bahaneye sığınmadan, fedakâr talebelerinden başlayarak, hükümet ehline, hocalara, basına, adalet kurumuna, emniyete, bütün idarecilere, İslâm dünyası ve dünya kamuoyuna temel meselelerde Risale-i Nurlar’da çözüm üretmiş ve tavsiyelerde bulunmuştur. Bu Kur’ânî hakikatler mektup, yazı, dilekçe halinde eserlerde mevcuttur. İmanî, insanî, ailevî, içtimâî, siyasî, ilmî, fıkhî, her konudaki soru ve müşkülleri halledecek reçete, sunulmuştur. Çözümler, çareler üretilmiştir, meydandadır.

Afyon Cezaevi, Emirdağ sürgün mekânı, Eskişehir hapsi, Kastamonu nefyi, Denizli zindanı, bir ağlama duvarı değil çözüm merkezi gibi, hem Nur Talebeleri hem de insanlık için lâzım olan problem çözüm platformuna dönüştürülmüştür.

Kalemleri “matbaa” hapishaneleri “Medrese-i Nuriyeye” dönüştüren ve materyalist zihniyet ve akıllara sığmayan bir dâvâ, bir cemaat ve bir sistem oluşturulmuştur.

O cefakâr saff-ı evvellerin ihlâs ve samimiyetini iyi analiz etmek gerekiyor. Çünkü onlar bu nurlu şahlanışın tarihe mal olacağından habersiz, ihlâsla, samimiyetle, içten gelerek, hasbi olarak istihdam olunuyorlardı. “Ben şu vazifeyi kudsiyede bilmeyerek istihdam olunurdum. Siz bilerek hizmet ediyorsunuz. Bahtiyarsınız! (Barla Lâhikası) iltifatının gizli sırrı ve manevî teşvikiyle sarsılmayan gayretleri, matematik, felsefi hesaplara, teamüllere sığmayan bir ikram-ı İlâhîydi! Akıllara durgunluk veren bu Nur Dâvâsının, insanlığa sunduğu İlâhî hakikatlerde işte bu ihlâs, sebat, sadâkat, gayret, samimiyet ve uhuvvet olduğunu unutmamak gerekir. Kur’ân’da ve Nurlar’da mutlak çözüm vardır! Elhamdülillâh.

Nur Hadimleri arasında, Barla, Isparta, Kastamonu, Emirdağ hattında kurulan dünyanın ilk “manevî internet” irtibat hattını unutmamak gerek. Kudsî dâvânın gereği olan bu alâka tekniğe meydan okuyup, harf inkılâbına rağmen, Kur’ân hattı ile Nurlar’ı sebatla yazan bir nesildir. Bilmeyen gençler için daktilo ile çoğaltma sadâkat ve azmi, dünya çapında bir neşriyat böyle dönüşmüştür.

İlim merkezi İstanbul, siyaset alanı Ankara gibi mekânlarda bulunan her kademedeki zevata elçiler ve yazılarla ulaşılmış onlara da her konuda fikir ve çözüm sunulmuştur.

Hasılı kelâm: Halledilmez sanılan birçok dar çerçevede, dahilde ve hariçte, İslâmî, insanî, siyasî, ilmî, her ne konuda olursa olsun prensip ve nüve olarak Kur’ân’da, İslâmda çözüm vardır. Bunun delilleri de hepsi Risale-i Nurlar’da vardır. Bütün bunlar insanlığa rehber ve yol haritasıdır.

Dâhilde tarafgirâne adavet ve münakaşaların da, hariçteki savaş, boğuşma, menfaat, anarşi, faiz, rüşvet, şiddet, gasp, hırsızlık, tarafgirlik, adaletsizliğin de çaresi Kur’ânî hakikattedir. Esas olan Müslüman kimliklerin bunları icraata geçirmesidir. Bu da ancak en önemli mesele olan tahkikî imanı yaşamak, ona uymak, bunu kendine dert etmek, insanları bunlarla buluşturmaktır.

Kalplere, ihlâs, sebat, sadâkat, meslek, meşreb sırrı! Dâvâ yolunda her türlü, hücum, taarruz, itham, baskı, yalana, baskıya karşı intikamla değil, hizmetle karşılık verme inancı!

Zındıka cereyanlarına karşı, sebat, metanet, ihlâsla sabırla hareket! Kur’ân Hizmetinde kolaylık ve çıkış yollarını gösteren, ikaz, ihtarlara uyma! Dindar Hıristiyanlarla dahi dost olup adaveti bırakmaya çalışma! Potansiyel müştaklar bizlerden bunları beklemektedir.

Beşeriyeti dehşetli sarsıntılarla uğraştıran, tehdit eden, anarşiliğin, ifsat ve tahribin yegâne çaresi ancak ve ancak İlâhî, semavî bir dinin ezelî ve ebedî hakikatleridir, hakikat-i İslâmiyet’tir. Bütün bunları da Risale-i Nur, en uygun ve anlayacak şekilde müsbet ve delilli olarak insanlığın nazarına arz etmektedir. Bu vazifeyi de yine mukaddes Kur’ân’ımızın ilham ve irşadıyla ve dersiyle ifa etmeye devam etmektedir.

Tabi olup bu kervanda bulunanlara ne mutlu! Bu kervanda bulunmak ümit ve niyazlarımla.

