Aşağılanmayı hak ediyor muyuz?

Kendine saygı duymayan fertler; özsaygısını yitirmiş, hakarete, haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan bir toplumu oluşturur.

Kendine saygı duymak, kendini tanımakla mümkündür. Bunu da ancak cehaletten arınmış insanlar yapabilir. Bir halkın, başındaki yöneticilerden istekleri, talepleri o halkın gelişmişlik, kendini bilme, eğitim seviyesinin turnusoludur. Yöneticisinden hürriyet, adalet, hak, hukuk, demokrasi, bilim, sanat, eğitim bekleyen bir halkı patates ve soğanla tatmin edemezsiniz. Hakkını, hukukunu bilen, örgütlenmesi, sivil toplum hareketleri güçlü, dinamik bir kamuoyu olan, haksızlıkla, adaletsizlikle her yönden mücadele eden, ne istediğini bilen, kendini tanıyan ve en önemlisi kendine saygı duyan bir halkın yöneticisi de halkına saygı duyar.

Davranışları sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer kısmına yönetici yaparız. (En’am/129) Âyetten de anlaşılacağı üzere yönetici ve halk birbirinden çokta farklı değildir. Halkın zihniyeti, beklentisi, talebi neyse yöneticinin de vaatleri, söylemleri, icraatları o doğrultuda olacaktır. Halk kendine saygı duymuyorsa yöneticisi de ona saygı duymaz. Kendi hakkını aramayan, sesini yükseltemeyen bir toplumda yöneticinin keyfi hüküm sürmeye başlar. Yöneticiye ayar veremeyen bir halk, yöneticinin gözünde sadece “güdülen” bir güruhtur.

Demokrasi bir eğitim işidir; eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam ederse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler türer. (Platon)

Platon’a göre bir diktatörü diktatör yapan eğitimsiz halktır. Eğitimsiz halk slogandan, hissi, hamasi söylemlerden, günü birlik hedeflerden, çaydan, çorbadan hoşlanır. Çünkü hayat algısı, hayata bakışı, yaşama standardı budur. Meydanlarda hisleri tatmin olsun, akşam evde karnı doysun ona yeter. Kendisine olan saygısı, vizyonu bu kadardır. Bu kocaman kitle yönetilmesi en kolay kitledir.

İki üç kuruş için fikrini, hissini değiştirebilen bir toplumun iki üç euro için vatandaşını aşağılayan bir yöneticisi olur. Dolayısıyla halk olarak saygı bekliyorsak, kendi ülkemizde insanî ölçülerde bir hayat istiyorsak, önce kendimize saygı duymak zorundayız.