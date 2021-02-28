Ücretsiz fıtrat uygulaması; şefkat

Fıtrat; ona kulak verildiği takdirde, kendi kendini inkişaf ettiren bir programdır.

Günümüzde her alanda öze dönüşün tavsiye edilmesi, tabiî olana rağbetin artması, insanoğlunun er ya da geç bu programı keşfetmesine yol açacaktır. Tarih boyunca her alanda bir o yana bir bu yana çarpa çarpa doğruyu bulmaya çalışan insanın geldiği son noktanın yine kendi özü olması, fıtratın yalan söylemediği gerçeğini gözler önüne serer.

Fıtrat; öyle bir iç sestir ki, herkeste farklı farklı tecelli etmiş, adeta herkesin mizacına, yapısına, dinamiklerine, zaaflarına göre şekil almıştır. Bu yönüyle fıtrat, Allah’ın (cc) vahidiyet içindeki ehadiyetine güzel bir örnektir.

Fıtrat sesi taklit edilemez, öğrenilemez, satın alınamaz, herkeste parmak izi gibi farklıdır. Kişi kendine dürüst olduğu müddetçe, fıtratı her zaman ona doğruları söyleyecektir. Fıtratın bozulması kişinin kendini değerlendirme, gözden geçirme, doğruya meyil dinamiklerini yıkıma uğratır. Bu da başıbozukluğa yol açar. Bu yüzden fıtrî programlar, titizlikle korunmalı ve fıtratı bozan her ne varsa büyük bir dikkatle ondan kaçınılmalıdır.

Ebeveyn çocuk ilişkisi hakkındaki sayısız tavsiyelerin, öğretilerin, uygulamaların sonucu olarak, yıllar içinde gelinen noktada tek bir kelimenin pedagojinin göbeğine gelip oturması, her şeyin eninde sonunda fıtratına döneceğinin bir göstergesi olabilir. Bugün, şefkat temelli yaklaşımın kazandığı zafer, insanın fıtratına karşı açtığı savaşta er ya da geç hezimete uğrayacağının bir göstergesidir.

Şefkatin yerli ve yabancı uzmanların dil birliğiyle anne bebek ilişkisindeki kilit faktör olduğu açıktır. Ne yazık ki şefkat yıllar boyu suiistimale uğramış ve kendini tam anlamıyla gerçekleştirmekte eksik kalmıştır. Birçok yanlış kavram, uygulama, yöntem yüzünden insanoğlu fıtratını bozmuş ve tabiî bir süreç olan anne bebek ilişkisi bozulmuştur. Cenâb-ı Hakk’ın her anneye kendi rahmetinden gönderdiği bu ücretsiz uygulama, beşerin bozuk programları yüzünden perdelenmiş ve geri plana itilmiştir. Bir annenin kendi iç seslerine yönelmesi engellenmiştir. Bu durum şefkati tadamamış bir nesli ve fıtratına yabancı anneleri netice vermiştir.

Çocuk yetiştirme, içinde fıtrî süreçlerin olduğu karmaşık bir olaydır ve bu yüzden tek ve özeldir. Bazı teknik noktalarda diğer büyüklerden ve bilenlerden tavsiyeler alınsa bile özellikle duygusal bağlamda tamamen anne ve bebek özelinde olmalıdır. Her anne kendisine, o bebek için özel olarak verilmiş programa girmeli ve onu kullanmalıdır.

Bediüzzaman, âcz, fakr, şefkat ve tefekkürü bir yol olarak görmüş ve Risale-i Nur mesleğini bu dört esas üzerine bina etmiştir. Bu dört esas, fıtrî esaslardır. Bu yüzden Cenâb-ı Hakk’a çabuk ulaştırırlar. Tıpkı şefkat gibi diğer esaslarda bir gün psikolojinin, felsefenin ve diğer birçok alanın vazgeçilmez esasları olacaktır.

İnsanın maddî ve manevî tekâmülü fıtratını ne ölçüde koruduğu ve onu ne kadar dinlediği ile ilgilidir.