AKP, Kemalizm’i hortlattı

Temelleri 12 Eylül 1980’de atılan dinci Kemalizm, bizzat Kenan Evren tarafından yurt dışında “Rabıta” kanallarıyla camiler ve din görevlileri örgütlenerek, din sosuyla millete va’z edilmiş, 28 Şubatla da ideoloji haline gelmişti.

1982 Anayasası 42. Maddesi eğitim ve öğretimde Atatürk ‘ilke ve inkılâpları’nı dayatmış, “Türklüğün tarihî ve manevî değerleri” ibaresi, ilk ve orta öğretime konulan mecburî din ve ahlâk derslerinin anayasal dayanağı olmuştu.

Bu sebeple 80/90’lar nesli bu dayatmayla yetişmiş, din derslerinde hatta matematik, fen ve teknoloji derslerinde bile Kemalist propagandalar yapılıyordu, ki hâlâ da devam ediyor. Dolayısıyla bugünün yetişmiş nesli, o eğitimle şekil almış ve almaya devam ediyor.

Geçen yazılarımızda da belirttiğimiz gibi, sol siyaset daha demokrat bir yol takip ettiği için onlardan ümidini kesen aktörler, makas değiştirip din perdesinde AKP’yi iktidar yapmıştı.

Parti kurulma aşamasında ve iktidarlarının ilk senelerinde idealist olan, ipleri ele geçirdikten sonra güç ve iktidardan başka hiçbir müsbet ideali olmadığı görülen, önüne gelen her değeri kullanan AKP ve misyonu, yeri geldi “M. Kemal şimdi yaşasaydı partimizden olurdu” ifadesiyle, M. Kemal’i dindarlaştırarak kendi seçmenine sevdirmiş oldu. Böylece plan işlemiş dindarlar zokayı yutmuştu.

AKP genel başkanı ve Başbakan Erdoğan, 17 Nisan 2012’de partinin gurup toplantısında M. Kemal’in 21 Nisan 1920’de meclise gönderdiği telgrafı okuyarak; “Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününü Cuma’ya rastlatmakla günün kutsallığından yararlanılacak ve bütün milletvekilleriyle Hacı Bayram Camii’nde Cum’a namazı kılınacak. Kur’ân’ın ve namazın nurlarından feyiz alınacaktır. Namazdan sonra sakal-ı şerif ve sancak-ı şerif alınarak meclisin toplanacağı yere gidilecek, duâ okunacak, kurbanlar kesilecektir. Açılış gününün kutsallığını belirtmek için bugünden başlayarak vilayet merkezinde valinin düzenleyeceği şekilde hatim indirilecek. Hatm-i şerifin son kısımları uğur getirsin diye Cum’a namazından sonra meclisin toplanacağı yerin önünde tamamlanacaktır.” diyerek onun nasıl bir dindar olduğuna vurgu yapıyordu.

AKP, KEMALİZM’İ SEVDİRDİ

O günden sonra parti teşkilâtlarında ve okullarda, özellikle İHL’lerinde 10 Kasımlar bir başka törenlere sahne oluyor, Anıtkabir başörtülülerle dolup taşıyordu. Hele okul önündeki büstlere bağlanan kurdelâları elinde tutan çocuklara neredeyse secde ettiriyorlardı.

Şimdi herkes Atatürkçü. Hattâ, siyasalcıların dini kullanıp dezenformasyona uğratmaları neticesinde ki, bu dönemde dindarlık kılıfı altında nice fecaatlerin işlendiği, bazı hoca ve kanaat önderlerinin yedikleri naneler, rant, yolsuzluk, kanunsuzluk ve devlet içinde devlet yapılanmaları karşısında Atatürkçü doktrinler nazara verilip dürüstlükten, insan ve hayvan haklarından, zulümden, haksızlıktan, hırsızlıktan dem vurularak ölmüş olan Kemalizm yeniden canlandığı gibi, tek çare olarak lanse edildi. Şimdi her yerde resimleri, siluetleri, stickerleri; arabalarda, hattâ kollardaki döğmelere varana kadar. Sağdan soldan herkeste bir Atatürkçülük yerleşti ki, eskiden o kesimde (resmî organlar hariç) çok fazla öne çıkartılamazken, artık dindarlar! herkesten ziyade öne çıkarıyor.

Bu yazımızı teyid eden bir anektod; siyaset bilimci tarihçi yazar ve gazeteci olan Ömer Turan attığı twitte: “Gerçek Atatürkçülerin AKP’ye kızmaması gerekir. Benim gibi milyonlarca muhafazakâr AKP sayesinde Atatürk’ü keşfetti. İslâmcılığı CHP değil AKP siyaseten bitirdi. AKP az daha iktidarda kalırsa Türkiye’de İslâmcı kalmayacak, herkes Atatürkçü olacak.” diyor ki, bizce kitabın tam ortası.

Kısaca AKP, sekeratta olan Kemalizm’e can suyu verdi.