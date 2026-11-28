Bediüzzaman Said Nursî'nin 1918'de Rusya'dan firar edip İstanbul'a dönmesinden ve Dârü'l-Hikmeti'l-İslâmiye azalığına atanmasından sonraki İstanbul döneminde (1918–1922) yaşanmış bir hatırayı paylaşmak istiyorum.

Bu hatıra; Necmettin Şahiner, Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursî, Yeni Asya Yayınları, İstanbul baskısında yer almaktadır. ⁠ Hatıra, Molla Süleyman'ın kendi anlatımı olarak kitapta yer alır.

Molla Süleyman Ayaz Horhor Medresesi'nde Said Nursî’nin talebesi olmuştur. Bir gün Bediüzzaman Said Nursî Molla Süleyman'a "Haydi sinemaya gidelim" der. ⁠İkisi birlikte Alemdar Sineması'na giderler. Film bitince Üstad talebesine "Bu filmden ne anladın?" diye sorar. Süleyman "Hiçbir şey anlamadım Üstadım" deyince, Said Nursî şu benzetmeyi yapar: "Dünya da böyledir. Kendisi sabit olmadığı gibi içindekiler de öyledir. Fânîdir, durmuyor ve gidiyor. Onun için dünyaya güvenme, bu film kadar kısadır. Sinema perdeleri gibi akıp gidiyor, göz açıp kapayıncaya kadar geçip gidiyor." Yani Said Nursî sinemaya eğlence değil, ibret amacıyla gitmiştir...

Bediüzzaman Said Nursî "Beni, skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar." ⁠ifadesini bunun için kullanıyor.

"Ben bütün müsbet ilimlerle, asr-ı hâzır fen ve felsefesiyle meşgul oldum. ⁠ Bu hususta en derin meseleleri hallettim. Hatta bu hususta da bazı eserler telif eyledim" diyerek, modern bilim ve felsefeyle de ilgilendiğini, ancak bu bilgileri sadece "mantık oyunları" için değil, imanı ve tevhidi ispatlamak ve savunmak için kullandığını vurgular. ⁠

Dolayısıyla "Haydi sinemaya gidelim” demesi âdeta bir mesaj...

Şu anda en çok rağbet gören nedir diye düşünürsek karşımıza “shorts” kısa video formatı çıkıyor. ⁠Her yerde ve her ortamda insanlar bunları seyrediyor. Otobüste, trende, yürürken ve hatta kırmızı ışıkta duran arabanın şoförü bile bunları seyrediyor.

Bizim de müsbet manada sesimizi duyuracağımız romanlar, hikâyeler gibi filmler, “shorts” lar üretmemiz gerekmektedir. Herkes roman yazmadı, hikâye de. Herkes de film sektörü içinde olmayacak. Bir grup bu işi yapabilecek, kabiliyetleri olan insanlar bunu yapacak.

Film için öncelikle senaryo ihtiyacı var. Eli kalem tutanların bir kısmı bu konuda kendini geliştirmeli. Oyunculuk yapabileceğine inanan bir grup oyunculuk eğitimi almalı. Film çekimi için gerekli ekipmanlar temin edilmeli...

Herkes film seyrediyor. Seyrederken filmin senaryosu nasıl yazılmış bu gözle senaryo yazmak isteyenler seyretmeli. Oyuncu olmak isteyenler de nasıl oynadığına bakmalı karakterlerin... Bence şöyle yazılmalıydı diyebilmeli senarist adayı... Bence böyle oynamalıydı demeli oyuncu adayı...

Risale-i Nur hakikatlarını çekeceğimiz filmlerle, shorts’larla anlatmalıyız...

