Gafillerin, dünyaperestlerin, insî-cinnî şeytanların ve hilekâr nefislerimizin, şevk ve gayretlerimizi kırıp ulvî bir davada ümitsizliğe düşelim diye, bizi sürekli meşgul etmeye çalıştığı bir mesele...

-Kaç kişisiniz?

-Henüz saymaya muktedir olamadım.

-Bu kadar az kişiyi sayamadın mı henüz?

-İhata edemediğim bir meydanda ki dinleyicileri sayamıyorum şu an.

-Yaşlanmaya başladın gözlerin de eskisi gibi görmüyor artık. Topu topu on beş yirmi kişi toplanıp dağılıyorsunuz. Bazı vakitlerde üç beş kişiyi geçmiyor sayınız.

Siz bile ara ara şikayet ediyorsunuz nerede bu insanlar, neden gelmiyorlar, neden bu paha biçilmez hakikatleri dinlemiyorlar diye. Hatta dershanelerinizde bile öğrenci yok. Anladın mı bak, ya siz bu işi beceremiyorsunuz ya da bu davada bir hakikatsizlik var.

-Sen beni dinlemiyorsun galiba, meydan o kadar büyük ki şu dünyevî gözlerim ile kaç kişi olduğumuzu göremiyorum. Ama bir gün gelecek ki, her şeye gücü yetenden o anların tekrarını izlemeyi ve kaç kişi olduğumuzu görmeyi dileyeceğim. Kâinat büyüklüğündeki tefekkür halkasının ortaya çıkardığı o nuranî lezzetin zerrelerimize kadar sirayet edip dünyamızı dahi manevî bir cennete nasıl çevirdiğini perdesiz bir şekilde görmeyi niyaz edeceğim.

-Yaşlılık yalnız gözlerine değil, aklına da tesir etmeye başlamış. Çoğu ak saçlı on, on beş kişi ile derslerinizi okuyup dağılıyorsunuz işte.

-‘‘Hem o dersi dinleyenler yalnız insanlar değil. Cenab-ı Hakkın zîşuur çok mahlûkatı vardır ki, hakaik-i imaniyenin istimâından çok zevk alırlar. Sizin o kısım arkadaşınız, müstemileriniz çoktur.’’

Hem mütefekkirâne o çeşit sohbet-i imaniye, zemin yüzünün bir manevî ziyneti ve medar-ı şerefi olduğuna işareten biri demiş:

Semâvât zemine gıpta eder ki, zeminde hâlisen lillâh sohbet ve zikir ve tefekkür için, bir-iki adam, bir-iki nefes, yani bir-iki dakika beraber otururlar, kendi Sâni-i Zülcelâlinin çok güzel âsâr-ı rahmetini ve çok hikmetli ve süslü âsâr-ı san’atını birbirine göstererek Sânilerini sevip sevdirirler, düşünüp, düşündürürler.

Evet, Sonsuz mükemmellik sahibi olan Cenab-ı Hak, noksansız sanatlarını şuur sahibi olanların da seyredip takdir etmesi için kâinat sarayını yarattı. Sarayın birbiri ile alakadar ve birbirine bakar tüm menzillerini zîşuurlar ile doldurdu.

Dünya menziline gönderdiği insanları da, varlığını bilip hürmetle bildirmeleri ile vazifelendirdi. İşte, Risale-i Nur’un tüm dersleri bu vazifenin yerine getirilmesine hizmet etmektedir. Cenab-ı Hakkın varlık ve birliğinin ilanıdır. Bu geniş meydanlardaki dehşetli faaliyetlerin hikmeti nedir? Bütün bunların ilan edilmesidir.

Cazibedar bir fitne içinde bulunan fakat daha aklını kaybetmemiş ehil muhtaçlar bu ilanatlara duyarsız kalmazken, dünyevi arzuları istikametinde yaşamak isteyen ekser insanlar özellikle de gençler, bizim bu işi beceremediğimiz söylemlerini, nefsanî yaşamak arzularına perde etmektedirler. Vicdanen rahat edebilmek için de “kaç kişisiniz ki, neden gelelim ki” gibi manasız savunmalar yapmaktadırlar. Alevleri göklere ulaşmış bir yangından kurtulmaları için çalışanların gayret ve fedakârlıklarına vefasızlık gösteriyorlar. Bu dersler ile lezzetlenen sayısız zişuur mahlukatın nefretlerine hedef olmak ve en mühim dinleyici olan Cenab-ı Hakkın, memnuniyet-i mukaddes ve iftihar-ı mukaddes ihsanlarından mahrum kalmak tehlikesine düçar oluyorlar.

Elhasıl: Her şeyi maddiyatta arama, sadece gördüklerine inanıp mahrum kalma...