BM İklim Konferansı 09-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Konferans’ın bu seneki başlığı “COP31” yani “Conference of the Parties,” Türkçesi “31. Taraflar Konferansı”dır.

COP31, şimdiye kadar en uzun süren iklim zirvesiydi ve yaklaşık 100 bin delegenin katıldığı kaydediliyor. Ancak tarafların ana metin üzerinde bir anlaşmaya varamadan sonuçlandığı bir Konferans oldu. COP31, iklim diplomasisinin geleceği hakkında soru işaretleriyle doluydu. Ayrıca CNN’e göre “COP31, ülkelerin fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda anlaşamama nedeniyle sonuçsuz kaldı”. Hatta “AB delegasyonu COP31 nihai anlaşmasını reddetti ve kapanış oturumundan çekildiler”.

Bununla birlikte tarafların/ülkelerin emisyonları azaltmak ve tehlike arz eden küresel ısınmayı önlemek için yeterli çabayı göstermedikleri aşikâr. Tarafların ulusal taahhütleri, 2100 yılına kadar neredeyse 2,4 santigrat derecelik bir ısınmaya yol açacağı tahmin ediliyor. Fakat 04 Mayıs 2021’deki Paris İklim Zirvesi’nde yüzyılın sonu için tahmin edilen 0,2 santigrat derecelik hedeften oldukça uzakta. Aslında gelecek için tarafların yalnızca mevcut taahhütlerini yerine getirmelerinin yanında, bir de emisyonlarda daha sıkı tedbirler almaları gerekiyor.

Antalya’da sona eren COP31 görüşmelerinde fikir birliğine varılamasa da, “2035 yılına kadar küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35’e yükseltme” hedefini, yani diğer adıyla “35’e 35 Küresel Elektifikasyon Taahhüdü”nü 90 taraf/ülke imzaladı. Bu karar, tartışmalarla ve görüş ayrılıklarıyla geçen COP31’in olumlu yanlarından olsa gerek.

Diğer taraftan gelişmekte olan “Hindistan ve Çin, yenilenebilir enerjiye hızlı geçişleriyle dikkat çekiyorlar”. Her iki ülkede yenilenebilir enerjinin payı yüzde 50-60’ı aşması önemli. Güney Kore ise, 2035’e kadar 1.000 trilyon Won (747 milyar Dolar) bütçeli “Kore Yeşil Dönüşüm (K-GX)” stratejisiyle hedefini daha da yükseltti. “K-GX, yenilenebilir enerjiye ve ağır sanayinin karbonsuzlaştırılmasına odaklanıyor”. Bu hedef, Güney Kore gibi sanayileşmiş bir ülke için küçümsenmeyecek bir başarı. Yine Güney Kore’nin “açık deniz rüzgâr enerjisi gibi iddialı projeleri” kendi hedeflerini tamamlayıcı nitelikte.

ABD’deki 3 Kasım 2026 ara seçimleri, küresel iklim eylemi açısından bir dönüm noktası özelliği taşıyor. Seçimleri kazanan Demokratlar, ABD Kongresi’nde kontrolü yeniden ele geçirdiler. Aynı zamanda Demokratların kazandığı eyaletler, yenilenebilir enerji ve iklim eylemini destekleme sözü verdiler.

Hatırlanacağı üzere, ABD güçlerinin 3 Ocak 2026’da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalamasının ardından, Beyaz Saray resmi web sitesinden 7 Ocak 2026’da yayınlanan Başkanlık Muhtırası’ında “Başkan Donald Trump’ın, ülkesinin çıkarlarına aykırı uluslararası kuruluşlardan ABD’yi geri çektiğini” belirtmişti. Böylece Trump yönetimi 35 adet BM dışı ve 31 adet BM’nin tesis ettiği kuruluştan çekilerek, çok taraflılığa ve uluslararası düzenlemeleri sağlayan uluslararası kurumlara ciddî darbe vurmuştu.

Uluslararası kuruluşlardan geri çekilmek, Trump’ın “Önce Amerika” hamlesinin bir parçası olduğuna işaretti. Zaten Trump göreve başlar başlamaz “Paris İklim Anlaşması, Dünya Sağlık Örgütü, BM İnsan Hakları Konseyi’nden çekilmişti. Atmosferdeki sera gazı artışını önlemek amacıyla 1997’de kabul edilen Kyoto Protokolü’nü de Washington yönetimi, imzalamamıştı. (Yeni Asya, 13.01.2026, Muammet Örtlek, “ABD’nin uluslararası kuruluşlardan çekilmesi: Yeni izolasyonizm mi?”). ABD’deki 3 Kasım 2026 ara seçimleriyle zafer kazanan Demokratların, başta iklim olmak üzere izleyeceği politikalarla Washington’u tekrar çok taraflılığa yönlendirecekleri muhtemeldir.

COP31’den anlaşıldığı üzere, küresel iklim politikalarında tarafların eşgüdümle hareket etmedikleri anlaşılıyor. Dolayısıyla iklim konusunda ilerleme kaydedilmesi için epeyce zaman gerekeceği kuvvetle muhtemeldir.