Vaktiyle, memleketin birinde, bir aslan kükreye kükreye dolaşırken, karşısına bir kedi çıkar. Kükreyen aslan birden susar, kediye dikkat kesilir ve kendi kendine şöyle der:

“Tuhaf şey doğrusu. Kuyruğu ben, pençeleri ben, yüzü gözü ben, benden bu. Fakat, bunu kim bu hale koydu?” Aslan, kediye sorar: “Sen de bizdensin belli amma seni bu hale kim getirdi? Kedi, “insan” deyiverir.

Aslan “insan da kimdir, ne biçim bir mahluktur” diye düşünürken, omuzunda baltasıyla bir oduncu yanlarından geçer. Kedi, “işte insan budur” diye aslana yetiştirir.

Öfkeli aslan oduncudan hesap sormak ister: “Demek bizim cinsimizden birini bu hale sen koydun, çık karşıma...”

Oduncu bakar ki kurtuluş yok, kafayı çalıştırır: “Silahlarımız denk değil, senin pençen ve yelen var. İzin ver de ben de eve gidip pençelerimi takayım” der. Aslan kabul eder.

Oduncunun bir isteği daha vardır. “Ben gidip gelinceye kadar sen kaçarsın, bana kaçmayacağının teminatını ver.” Yiğitliği yere düşürmeyen aslan, “Kabul, fakat iyi de ne yapacağım” diye karşılık verir.

Oduncu, elindeki baltayı kütüğe vurur, kütüğü yarar, arasına bir çomak koyar. Aslana da “koy bakalım şu aralığa ayaklarını” der. Aslan ayaklarını koyunca da çomağı çeker ve aslanı bir güzel sıkıştırır. Aslanı paketleyince de pataklamaya başlar.

Bir süre sonra aslanın itirazı duyulur. Kafasıyla kediyi işaret eden aslan, oduncuya şöyle yalvarmaktadır: “Vurmana razıyım, istediğin kadar vur. Amma yalvarırım beni şu kediye benzetme...”

Bugünkü köşe yazımız, aslanın sindirim sistemindeki adalet hakkında olacak.

Türkiye gündemi şaşırtmıyor. Geçtiğimiz haftanın gündeminde, birinci sırada, İstanbul’daki kayıp aslan haberi var idi.

İstanbul Sarıyer’de bir mahalle sakini, bahçesinde bir aslan görmüş, korkmuş ve hemen yetkililere haber vermiş. Başıboş kayıp aslan haberi duyulunca, tüm ilçe birden paniğe kapılmış.

Kayıp aslan bir de birkaç farklı mevkide güvenlik kameralarına yakalanınca, aslanı arama çalışmaları başlatılmış. Bu sırada aslanı çıplak gözle gördüğünü iddia edenler dahi olmuş. Görüntülerdeki hayvan da hakikaten aslana benziyormuş.

Kayıp aslan aranadursun, vatandaşlar da sabah akşam bu meseleyi merak eder olmuş...

Derken, kayıp aslan haberleri birden bıçak gibi kesilmiş. Sonra, aslan zannedilen hayvanın, aslında bir sokak hayvanı olduğu duyurulmuş.

Tüm basın ve yayın organları; “aslan sanılan hayvanın son görüntüsü” başlığıyla, bir arabanın arka tamponunun altına giren, bir kedi videosunu aynı anda servis etmişler.

Birileri, “ilk videodaki hayvanın ensesi kalındı, o hayvan kedi olamazdı” demiş. Başka birileri, “hayvanın değil sahibinin ensesi kalın olmalı ki olayın üzeri örtülüyor” demişler. Diğer başkalarıysa “Aslan bile İstanbul’un ekonomisine ve trafiğine dayanamadı, göç etti” demişler. Ezcümle kimse ikna olmamış...

Aslan kıssasından çıkardığımız hisse ise şu oldu: “Türk medyası, canı isterse aslanı kedi, kediyi aslan yapabiliyor...”

Vatandaşlar kayıp aslan haberiyle oyalanadursun, geçtiğimiz günlerde fon soygunu soruşturmasında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya, sessizce tahliye edildi.

Demek, sadece hikayemizdeki aslan değil, iktidarın nimetlerinden bir şekilde faydalanmış, sefa sürmüş her devletlu aslan(!); “Yalvarırım, bana istediğini yap amma beni kediye dönüştürme” diyor.

Serengeti’ye hoşgeldiniz...