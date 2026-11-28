Hayat, tek bir sahnesi bile tekrar çekilmeyen gerçek bir serüvendir.

Sıradan sandığımız her gün, ebediyet defterine mühürlenen büyük bir imtihanın parçasıdır. Zamanın süzgecinden geçen her nefes sonsuzluğa kazınır; ne gizlenen bir niyet karanlıkta kalır ne de atılan bir adım boşa düşer. Tekrarı olmayan bu yolculukta insana kalan tek hakikat, kalbindeki samimiyetin berraklığıdır.

​Gizlenen her sırrın bir gün mutlaka gün yüzüne çıkacağını, hikmetiyle gönüllere yol gösteren Lokman Hekim’in başından geçen şu çarpıcı hadise bütün açıklığıyla anlatır: Bir vakitler ulu bir zâtın bahçesinde hizmetkârdı Lokman. Günlerden bir gün diğer hizmetkârlar nefislerine yenilip bahçedeki turfanda incirleri gizlice yedi. Bahçe sahibi eksilen meyvelerin hesabını sorunca, hepsi birden suskunluğuyla vakur duran Lokman’ı suçladı. Ortada ne bir şahit vardı ne de kendini savunacak uzun sözler... Lokman sadece, “Herkese sıcak su içirip koşturun; içeride saklanan sır kendiliğinden meydana çıkar” dedi. Koşu başlar başlamaz sıcak su, haram lokma yiyenlerin midesindeki gizli talanı bütün çıplaklığıyla ortaya döktü; alnı ak olan Lokman ise o çetin imtihandan tertemiz çıktı.

​İnsan ömründe gizli ya da açık atılan her adım da tıpkı o saklı incirler gibi, bütün gerçeğiyle ortaya çıkacağı büyük uyanış gününü bekler. Hiçbir niyet karanlıkta kaybolmaz; hiçbir emek sahipsiz kalmaz. En küçük zerreden en parlak yıldıza kadar kâinattaki her varlık Rabbimizin sonsuz kudretine şahitlik ederken, kalbimizden geçen en gizli yakarış da ömür sayfamıza düşen her adım da O’nun şaşmaz kaydında durur.

​Başımızı kaldırıp kâinata baktığımızda şaşmaz bir nizamla karşılaşırız: Bir serçenin kanadını yenileyen şefkatle en uzak yıldızı yörüngesinde tutan kudret aynıdır. Atomu dönen bir Mevlevî gibi çeviren o kudret, dünyamızı da boşlukta aynı nizamla gezdirir. Böylesi bir düzende hiçbir varlık iz bırakmadan silinip gitmez. Tek bir çiçek bile ardında yüzlerce tohum bırakarak toprağa döner; baharda solan yapraklarını dökerken binlerce yeni hayatı ayağa kaldırır. Kışın ölen toprağı ve küçücük bir canlıyı baharda yeniden dirilten sonsuz kudret sahibi Allah için, yarın mahşerde bütün insanlığı diriltmek de o kadar kolaydır.

​Üzerinde yaşadığımız bu dünya da başıboş savrulan bir taş değildir; her yıl yirmi dört bin senelik mesafeyi aşarak mahşer meydanının etrafında dönen kutlu bir gemidir. Bizler de o gemide, dönüşü olmayan büyük bir seferin yolcularıyız. Ölüm bir son değil, kabir kapısından ebedî dirilişe açılan hakikî bir uyanıştır. Yarın Cennette karşılıklı tahtlara yaslanan bahtiyar gönüller, dünyadaki samimî mücadelelerinin sonsuzluk perdelerinde yeniden canlanan sahnelerini seyredecekler. Gösteriş köpüğü sönüp giderken, sırf Allah rızâsı için atılan her adımın kalıcı bir zafere dönüştüğüne şahit olacaklar. Öyleyse ey yolcu, bu dünya misafirhanesi dağılmadan önce yönünü Rabbine dön; ömrüne öyle sahici bir iman ve sadâkat mührü vur ki, tükendi sandığın her nefes yarın yüzünü ağartan bir şahide dönüşsün.

​(Bu yazının tefekkür örgüsünde Bediüzzaman Said Nursî’nin Mektûbât adlı eserindeki Yirmi Dördüncü Mektup- İkinci Makam-İşaretler kısmından faydalanılmıştır.)