Rahmetli Yunus, asırlar öncesi öylesine bir ders verir ki zaman aşınır ama söz aşınmaz.

Vaktiyle bir kitabımızın hazırlık döneminde kıymetli bir akademisyen kardeşimiz, değerli bir tavsiyede bulunmuştu. Özellikle hadisleri kaynak gösterirken mutlaka sağlam kaynaklı olmasına dikkat etmemi, tembihlemişti.

Olabildiği kadar dikkat ettim. Kaynak bulamadığımda ise henüz kaynak bulamadığımı ama böyle bir ifadenin yaygın olduğunu ifade etmeye çalıştım lakin bu izah bir yere kadar idare eder, ne çare ki sonuna kadar değil.

Kaynak gösterme işi, sözlü ifadelerde çok da mümkün olmuyor. Konuşmanın seyri sadece anlatmakla geçiyor ve söz bittiği, konuşma sona erdiğinde hepsi hatıralarda kalıyor, zamana bırakılıyor. Lâkin yazı öyle değil. Yazıdaki iddia veya nakledilen vakıaya, mutlaka delil ve belge olmalı, sağlam kaynak olmazsa bir sîgaya çeken çıkıveriyor.

Bir iddiada bulunuluyorsa onun delili, belge ve kaynağı olmalıdır aksi hâlde iddia asılsız kalır, diye ehemmiyetine binaen tekrar edelim. Sağlam ve sahihliğine inanılan bir eserde ispatı yapılamayan, kaynağı gösterilemeyen bir vakıa söz konusu olabilir. Hem de bazı mevzular var ki kesin delil ister. Bazısı gerçeğe yakın bir zan ile iktifa edilir. Kimisi de teslim olmuşçasına kabul ile tasdik edilir. Hatta kimi mesele vardır ki reddedilmemesiyle de kabule yakınlaşır. Bu durumlarda, asıldan olmayan teferruatlarda ya da zamanın hâdiselerinin her birinde kesin delil istenilmez. Bilakis, reddetmemek ve ilişmemek gerekir.

Kimi hakikat ve vakıaların nakillerinde, nakledenin kanaati karışır ya da karıştırılarak o vakıanın kaderini değiştirir. Bu da doğru değil, su-i istimaldir.

Bu tespitler şunun içindir: Bazı konular kesin delil isterken bazısı da istemez genel ve yaygın bir kanaat, ya da kamuoyunun meyli ona bir dayanak olabilir. Bazan, hakikaten vuku bulan hâdise ve vakıa belgelendirilmeyebilir, delil olmayabilir. Geçmişte yetersiz delillerle yapılan nakiller, buna misaldir. Böylesi ifadeler halka mal olmuş kanaatleri hatırlatır.

Yine de ne olursa olsun, sözlü ifade mümkün olduğu kadar ama kalemden çıkan mutlaka delilli ve sağlam kaynaklı olmalıdır.

Okunan eserde nakledilen bir vakıa, tarihî seyri ile bire bir de örtüşmeyebilir. Bu durum, yazarın tercihi olurken söz konusu vakıa hakkında bilgilendirmesindeki farklılıktan da kaynaklanabilir. Belki de o müellif ya da yazar, mevcut malûmata dayanarak nakletmiş olabilir.1 Mevcut malûmatın delili yeterli olmayabilir. İddia henüz ilmen belgelendirilmemiştir. Lakin bunlar, o yazar aleyhine bir noksanlık teşkil etmez. Burada mühim olan, ne demek istediğidir, nasıl dediği, değil.

Bu değerlendirmeler, yapılacak itiraz ve ikazlar; her zaman karşılaşılacak meselelerdir. Tedbirli olunmalı ama tarihi sorumluluk adına da taşınması gereken şeylerin senet ve kaynakları zayıf da olsa ifade edilerek nakledilmelidir.

Yazımızdaki tekrarlar, önemli ama kaynak bulunamayan meselelere dikkat çekmek içindir. Lakin şunu da unutmamak gerekir:

Söze Yunus’la başladık, en iyisi mi, yine Yunus’la bitirelim de dersimi alayım şöyle ki:

Derviş Yunus bu sözü,

Eğri büğrü söyleme.

Seni sıygaya çeker,

Bir Molla Kasım gelir.

Dipnot:

1- Lozan Muahedesi hakkında Emirdağ Lâhikası’ndaki Büyük Doğu’dan nakledilen meselenin bilgi kaynağı Said Nursî değil, Büyük Doğu Mecmuasıdır. O muahede şartlarında zahirde ve beyan edilen maddelerde Büyük Doğu’da bahsedilenler elbette alenî değildi ki nice anlaşmaların perde arkasında, açıklanamayan, kamuoyundan gizlenen plânlar vardır ve bunlar da zamanla ortaya çıkar. Bundan dolayı o makale sebebiyle Said Nursî’nin tenkid edilmesi hak değildir.