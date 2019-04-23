Derleme risaleleri gördünüz mü?

Risale-i Nur Külliyatından derlenen eserleri biliyoruz artık.

“Risale-i Nur’dan önce te’lif edilen eserler”i bir kenara koyacak olursak, bunlar “bizzat Bediüzzaman tarafından veya tensipleriyle Risale-i Nur’dan derlenen eserler” ile “Risale-i Nur nâşirlerince tanzim edilen eserler”dir.

İşte, tüm bu “küçük risale veya derlemeler,” Yeni Asya Neşriyat (YAN) tarafından “en son tanzim” (üçüncü versiyon) diyebileceğimiz bir tarzda yeniden neşre hazırlanıp basılmakta.

Mart 2017’den itibaren şimdiye kadar (Nisan’19) tam dokuz adet kitap neşredildi. İşte, onlar (alfabetik sırayla): “Bediüzzaman Cevap Veriyor,” “Gençlik Rehberi,” “Haşir Risalesi,” “Hizmet Rehberi,” “İhlâs Risaleleri ve Hücumat-ı Sitte,” “Medrese-i Yusufiye Risalesi,” “Meyve Risalesi,” “Tabiat Risalesi,” “Uhuvvet Risalesi...”

Tahmin edileceği üzere, “küçük risale ve derlemeler” bu kadarla sınırlı değil; devamı gelecek ve en geç birkaç yıl içinde işbu seri inşallah tamamlanmış olacak. (Yanı sıra YAN, okuyucuların temenni ve talepleri istikametinde, daha önce hiçbir yerde yapılmamış, yepyeni derlemeler hazırlamakla da meşgul!)

Takdir edersiniz ki zaman içinde baskı ve cilt tekniklerinin gelişmesi, artı okuyucu beğeni ve beklentilerinin çeşitlenmesi yayınevlerini fasılalarla “farklı ve yeni” sunumlara sevk etmekte. Tabiî ki bundan YAN da hâlî kalamıyor. Tahminimiz, “en son tanzim” versiyondaki “küçük risale ve derlemeler”in gerek baskı-cilt kalitesi gerekse muhteva sunumu cihetlerinden okuyucuların beğeni ve beklentilerini karşılayacağı yönünde.

“Yenilik” veya “yeni şeyler” haddizatında insanda heyecan uyandırmakta. Biz şahsen burada sözünü ettiğimiz “üçüncü versiyon küçük risale ve derlemeler”i sevdik, bilvesile YAN’ı tebrik ederiz! Ve elbette okuyucuların da bu gayrete destek çıkmalarını bekliyoruz...

VE KÜÇÜK NOTLAR...

Şimdi de işbu kitaplarla ilgili tespit ettiğimiz küçük notları arz edelim:

*Küçük risaleler—önceki iki versiyonda olduğu gibi—değişik iki ebatta basılmakta. Geniş metinli küçük risaleler 11,5 x 16,5 cm, dar metinli küçük risalelerse 9 x 14,5 cm ebatlarındalar.

*Mevzuubahis risaleler—eski versiyonlara nazaran—“(arka) kapak yazı”sız biçimdeler. “Böylesi de olur, nitekim olmuş.” denilebilecek bu yeni stili kimi okuyucular yadırgayabilir!

Hemen belirtelim ki bu husus baskı tekniğiyle alâkalı: Büyük risalelere atıfla “bez veya meşin cilt” havası verilen yeni nesil bir karton kapağa eser ve müellif ismi gibi yazılar “yaldızlı” biçimde basılıyor. (Bu fakirinse gönlü hep her hâl ve şartta tüm kitapların “kapak yazı”lı olmasından yana oldu, öyle kalacak...)

*Eserlerin müellifini tanıtan biyografiler (“Bediüzzaman Said Nursî kimdir?”) kitabın sayfa sayısına göre değişik uzunluklarda tutulmuş. Bunda elbet “kitap sonunda boş sayfa bırakmama” gayesi güdüldüğü anlaşılıyor... Tüm bu küçük kitaplar nazara alındığında, metin uzunluğu bakımından dar olanlarında bu usûl belki hoşgörülebilir, fakat tersi durumdakilerde—meselâ “Bediüzzaman Cevap Veriyor,” “Gençlik Rehberi,” “Hizmet Rehberi” ve “Medrese-i Yusufiye Risalesi”—biraz zor!

*YAN’ın kitaplarında şahsen çok takdir ettiğimiz “takdim” an’anesi işbu “en son tanzim küçük risaleler”in bazılarında ne hikmetse “es geçilmiş.” Örnekler: “Haşir Risalesi,” “Meyve Risalesi,” “Uhuvvet Risalesi” ve “Tabiat Risalesi...” Bizim gözümüzde “takdim” yayınevinin kitaba bakışını aksettiren mühim bir kısım, dolayısıyla onun ol(a)maması da noksanlık...