28 Şubat'tan, 15 Temmuz 'a giden yol...

Keşke, şu; hâin, lâin, meş'um, alçak 28 Şubat harekâtı, 29 Şubat günü yapılaydı da, dört senede bir aklımıza gelseydi...

O alçaklar hey'etinin, millet ve memlekete yaptığı hıyanet aklıma geldikçe, bîhuş oluyorum. Bizzat içinde yaşayarak geldiğimiz o meş'um hadise ile alâkalı çok şeyler yazdık. Ama bugün biraz fikir âlemime daha değişik şeyler geliyor. O fikirlerimi beyan etmeden evvel, o hâin zamanla alâkalı bir şey söyleyeyim: O günlerde, çalışan kadınların ve talebe kızların başörtüsünden dolayı müsbet karar veren, idârî hâkim Sabri Bey'in yaptıklarını duyan, o zamanın İstanbul 1. Ordu kumandanı olan Çevik Bir, Sabri Beyi arayarak, bu verdiği kararlardan dolayı galiz küfürler ederek, adamın emekli olmasına sebeb olmuştur.

Evet, Osmanlı'yı yıkıp, yerine Türkiye Cumhuriyetini ikâme eden hâkim güç, Osmanlı ile beraber, din ve dine ait ne varsa, ne hatırlatıyorsa, onları da, zir-ü zeber etmenin plânlarını yapıp "Dinsiz nesil yetiştirilecektir!" sloganı muvahacesinde, Kur'ân'dan tutun, ezanına, namazına, haccına, hûlâsa, İslâm’ın beş şartına harb açmışlardı. Onlardan dolayı yapılan inkılabların ve maddelerinin bir kısmı, 1950 millet iktidarı DP ile kaldırılmış, ezanı, Kur'ân'ı ile rahat etmişti.

Ama çok devam etmedi, on sene sonra yapılan hâin 27 Mayıs 1960 ihtilâliyle, o alçak kadro, milleti de, memleketi mahvetmiş ve inkılâbların devamını hedef almışlardı. Geçmişte çok yazdık ya... ilk İhtilâlde, ben 7 yaş içinde bir çocuktum. Demokrat ve Menderes muhibbi olan, anne ve babamın hâllerinden, kötülüğü anlayabiliyordum.

Ondan sonra artık reşid olmuş, Ankara’da bizzat içinde yaşayarak, 12 Mart'ı, 12 Eylül'ü de görmüştük.

Arada bir iki ihtilâl teşebbüsü (Talat Aydemir hadisesi gibi) olduysa da, şimdiye kadar, silâhlı olan bizzat müdahaleli, 27 Mayıs ve 12 Eylül olmuştu. Diğerleri sinsi idi. 12 Mart'ı günü geldiğinde, tekraren yazacağım inşaallah! Fakat, bu 28 Şubat ve 15 Temmuz garabetlerindeki bir irtibatı hissettim. O da şu: hatırlarsanız, 15 Temmuz'un sene-i devriyesinde (https://www.yeniasya.com.tr/osman-zengin/dokuz-senelik-garabet_611762) bu makaleyi yazmıştık. Orada, Türkiye'deki İslâmî tekamülün, başta Yahudî haini ve İngiliz lâini olmak üzere haricî ve dâhilî İslâm düşmanlarını rahatsız etmişti. İşte bunun önüne bir şekilde geçmek lâzımdı. Tâ, öyle şeytanî bir plân yapılsın ki, işin esası anlaşılamasın. 28 Şubat 1997 harekâtını, işte bu yüzden yaptılar. Peşinden de, zincirleme gelen hadiseler ve neticede 15 Temmuz...

Ben 28 Şubat'ı, biraz İngilizlerin İstanbul'u işgal senaryosuna benzetiyorum. Nasıl o zaman İngilizler, başta Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri olmak üzere, milletten büyük bir mukavemet görüp, bu işin zorla olmayacağını, daha sonra tereyağından kıl çeker gibi, birileri tarafından yaptırılacağı plânını tahakkuk ettirdilerse, aynen 28 Şubat'ta, buna benzer taktikle 15 Temmuz'a uzanan bir yolun haritasını çizmiş, milleti aldatarak, İslâmî tekâmül ve dinin ana umdelerinden olan cemaatlere büyük bir darbe vurmuştur.

Tabiî milletin, işin özünü ve öznesini anlaması biraz zordur. Sağ gösterip, sol çakma misüllü, milletin hoşuna gidecek bir iki şey yapılıp, altından global şeytanlıkların yapıldığı bir çok işler çevrilmiştir. Allah, bu millete merhamet etsin ve hainleri de kahretsin!