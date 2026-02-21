"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Yeni Asya Nurcuların deniz feneridir

Osman ZENGİN
21 Şubat 2026, Cumartesi
Malûmunuz deniz fenerleri; gece karanlığında gemiler tehlikeli bölgelerde seyrederken bir kayaya çarpmaması veya karaya oturmaması için onlara yol gösteren ve rehberlik yapan tesislerdir.

Aynen öyle de, Yeni Asya Gazetesi de, Nurcuların, bu tehlikeli fitne asrında, bilhassa siyasî ve içtimaî hâdiselerde, sağa sola çarpmaması, karaya oturmaması misüllü, onlara istikamet vermektedir.

Evet, şükürler olsun; Nurun hizmetinde 57. senesine bugün adım atan Yeni Asya’nın kuruluş yılı, benim de Risale-i Nurlarla müşerref olduğum yıldır. Yâni, tabir-i câizse, ikimiz de aynı sene Nurcu olmuşuz şükür.

Yeni Asya ile irtibatımız, münasebetimiz, hayatımız hep hâdiselerin içinde yaşayarak devam edegelmiştir. Hiç unutmam ilk neşir hayatına başladığında Ankara’da, Zincirli Camii ile Anafartalar Caddesi arasına gerilen bez afişte şunlar yazıyordu: “Müslüman! Bugün, İttihad, Yeni Asya, İlâhî ışık senin gazetendir. Oku okut!” Ve her geçişte o bez afişi gördükçe sevinirdim. O zamanın dindar insanlarında bir ortak hareket etme hassası vardı.

Yeni Asya bir zaruretten dolayı matbuat âlemindeki hizmet sahasına atılmıştır. Zübeyir Gündüzalp, Üstadın “Nur’un kumandanı” unvanına lâyık olan bir ağabeyimizdir. Üstad bir gün, bütün ağabeyleri toplayarak, onlara Zübeyir Ağabeyi işaret edip  şunu söylemiştir: “Hepinizi kandırırlar, aldatırlar. Fakat bu taş kafayı kandıramazlar!” Hakikaten de, o kandırılamamış, aldatılamamıştı. Üstadından aldığı sağlam derslerle, her hadiseye Nurların gözlüğü ile bakmıştı. 

İşte, ağabeylerle istişare neticesinde  neşriyat hayatına başlayan Yeni Asya’nın bânîsi Zübeyir Ağabey, şunları söylemiştir: “Bu gazete bizim için âdeta günlük bir lâhika mektubumuzdur. Sadece Risale-i Nur’un imanî meselelerini okumamız ittihadımızı kâfî miktarda temin etmez. Üstad’ın hayat-ı içtimaîye ve hayat-ı siyasiye noktasındaki meselelerinde de ittifak etmedikçe ve onları Üstad’a göre anlamadıkça ittihadımız, ittifakımız tam olmaz. Dolayısıyla bunu sağlayacak gazetedir.”

Evet, onun sağlığında fazla bir muhalefette bulunamayanlar, Zübeyir Ağabeyin vefatından sonra meydanı boş bulup, dini siyâsete âlet eden partilere meyletmiş ve cemaat arasına, ilk iftirak hareketlerini sokmuşlardır. Biz, Ankara merkezli o hâdiselerin içerisinde, bizzat yaşayarak geldik. Ve onların o iftirakı ile kendi isimleriyle teşekkül eden bir cemaat meydana getirmişlerdir. Ve daima da, Üstadın bütün eserlerini baş tacı eden Yeni Asya’ya muhalif hareket etmişlerdir. Geçenlerde anlattılar. Bursa’da o gruptakiler, kendi aralarında konuşurken, siyaset âleminde yanlış yaptıklarından, baştakilerden dolayı yanıldıklarından bahsetmişler. Onların içinde bulunan hakperest biri de demiş ki; “Tabiî yanlış yaparsınız. Bakın Yeni Asya cemaati hiç yanlış yapıp, hataya düşüyor mu? Çünkü, onlar lâhikaları okuyor, siz okumuyorsunuz!”

Yine 80 hadisesinde bizden ayrılan ve bu “dini siyâsete âlet edenlere” toz kondurmayan, icabında Nur kardeşine, siyasetdaşını tercih edenlerden bir arkadaşla, bir kaç ay önceki konuşmamızda bana şunları söylemişti: “Osman abi, Yeni Asya’nın bu duruşunu tebrik ediyorum. Bunlar hakkında başından beri ne söylediyse, hiç yanılmadı.”

Evet, Yeni Asya, künhü künhüne Üstadının yolunda hareket etmektedir. Bütün ölçülerini Risale-i Nurlar’dan almaktadır. Aksini isbat eden beri gelsin. Haa, bazı şahısların; indî, hissî yanlışlarını da gazeteye mal etmemek lâzım. Şahs-ı manevî, her zaman şahısların üstündedir. Zaten bünye, yanlışa geçit vermez.

Evet, başlıktaki ifadelerimiz muvahacesinde, bütün Nur talebeleri, eskiden olduğu gibi gazetelerine sahip olmalı, yuvalarına avdet etmelidir. Hatadan dönme âlicenablığını göstermelidir.

Okunma Sayısı: 208
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    21 ŞUBAT'A ÖZEL: 57. YIL ÖZEL SAYIMIZI ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

    Bir duruşun hikâyesi

    Kararlı duruşunu takdirle takip ediyoruz

    Cesaretli ve objektif yayıncılık yapıyor

    Dik duruşuyla Türk basın tarihinde müstesna bir yer edinmiştir

    Zor zamanlarda konuştular

    Milletimizin köklü değerlerine yaslanıyor

    Neşriyatımıza sahip çıkalım

    Demokrasiye inancı muhafaza ediyor

    Duruşu demokrasimiz adına da umut verici

    Yayın politikası nettir - Risale-i Nur Külliyatı’nı referans alan İslâmî duyarlılığa sahip bir yayın politikası vardır

    Dimdik durabilmeyi başaran bir gazete olmuştur

    Dijital çağda Yeni Asya

    Misyonu ilkeli yayıncılık olmuştur

    Medyanın hür sesi

    Milyonlarca salâvata vesile olan Hırka-i Şerif ziyaretleri büyük bir coşkuyla yeniden başladı

    Yurt genelinde yağışlı hava bekleniyor

    Şili'de devrilen gaz yüklü tanker patladı: 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

    İlk cemre düştü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Misyonu ilkeli yayıncılık olmuştur
    Genel

    Medyanın hür sesi
    Genel

    Dimdik durabilmeyi başaran bir gazete olmuştur
    Genel

    Yayın politikası nettir - Risale-i Nur Külliyatı’nı referans alan İslâmî duyarlılığa sahip bir yayın politikası vardır
    Genel

    Demokrasiye inancı muhafaza ediyor
    Genel

    Duruşu demokrasimiz adına da umut verici
    Genel

    Gayemiz hakikati duyurmak... - (Merhum) Mehmet Kutlular’dan Hizmet Hatıraları
    Genel

    Bir duruşun hikâyesi
    Genel

    Tarihî bir görev yapıyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.