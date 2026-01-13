"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

Bediî Yılmaz ve İbrahim Günaydın’a Allah rahmet eylesin

Osman ZENGİN
13 Ocak 2026, Salı
Cuma günü (09.01.2026) iki vefat haberini birden aldık. Biri, gazetemizin de yazarlarından olan İbrahim Günaydın, diğeri de, kadîm Nur talebelerinden; Bediî Yılmaz Ağabeyimiz.

İBRAHİM GÜNAYDIN 

Aslen Bolu Geredeli olan İbrahim kardeşimiz, İlâhiyatçı idi. Yurdun çeşitli yerlerinde muallimlik yaptıktan sonra, Ankara’ya  yerleşmişti. Ankara’ya gittiğimiz zamanlar, başta Maltepe olmak üzere, çeşitli hizmet mekânlarımızda görüşüyorduk. Hâlim-selim, kendi hâlinde, ihlâslı bir kardeşimizdi. Gazetemizde de yazardı. “Ölüm” üzerine çok yazıları vardı. Garibtir, vefat ettiği gün gazetede son makalesi çıkmıştı.

Ara sıra fikir teatisinde bulunurduk. Bazı yazıları neşredilmeyince üzülürdü.

Bir müddettir, hastanede yatıyormuş. Mezkûr günde vefat haberini aldık, üzüldük. Tam onun tâziye yazısını yazmaya başlarken, İzmir’den, yine gazetemiz yazarı Mehmed Çetin kardeşimiz aradı ve Bediî Yılmaz Ağabeyin vefat haberini verdi.

BEDİÎ YILMAZ

Bediî Ağabeyi eskiden beri tanırız. Hâin ihtilâllerin, aramıza soktuğu iftirak olmasaydı, onu şimdi bütün  Yeni Asya okuyucuları da tanımış olacaktı. 

Aslen Mardinli olup, Batman petrol rafinerisinde işe girmiş, sonra Kırıkkale ve İzmir-Aliağa gibi rafinerilerde çalışmış ve emekli olarak oraya yerleşmişti.


Osman Zengin, Bedii Yılmaz (ortada), Abdusselâm Demir

 

Geçtiğimiz Temmuz ayında, Batmanlı Hacı Mirza Ağabeyin oğlu Abdusselâm Demir ile beraber, İzmir Aliağa’ya gittik. Talebelik zamanımızdan okul arkadaşım, meslektaşım, Masum Arıkan’ı ziyaret ettim. Aynı zamanda kendisi, Bediî Ağabeyin damadıydı. Beraber Bediî Ağabeyi ziyarete gittik. Çok memnun olmuştu. Bir sene önce de böyle bir ziyaretimiz olmuştu. 

Oturduk, konuştuk, eskilerden bahsettik. Eski arkadaşlarından, başta Ömer Tuncay Ağabey, yeğeninin zevcesi olan Veysi Er olmak üzere, bir kaç kişiyle konuşturdum, çok memnun ve mütehassis oldu. 

Bir müddet evvel hanımı vefat etmişti. Onu hiç unutmadığını ve özlediğini, hasret duyduğunu anlattı. Evde yalnız yaşıyordu. O gece beni bırakmadı. Sabah bir kalktım ki, kendi eliyle, denize nâzır balkonunda bize kahvaltı hazırlamış. Sohbet ederek kahvaltımızı bitirdik ve öğle civarı ayrıldık. Bayramda arayıp konuşmuştuk. Yakınlarda, bir kaç defa aramaya niyetlendim. Ama araya giren bazı manialar yüzünden arayamamıştım. 

Vefat haberini işitince, çok hüzünlendim, hislendim. İçimden; “Keşke arasaydım da, konuşsaydım” dedim.

İhlâslı, mütevazı Bediî Ağabeyimize de, İbrahim Günaydın kardeşimize de Allah rahmet eylesin! Makamları âlî, mekânları Cennet olsun. Akrabalarının da başı sağ olsun.

Okunma Sayısı: 262
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD: Diplomasi öncelikli ancak askeri güç kullanımı da masada

    Hangi şehirlerde kar sebebiyle eğitime ara verildi?

    AB: Bir noktada Putin'le görüşmeler yürütmek zorunda kalacağız

    BM: Rusya'nın Ukrayna saldırıları derhal durdurulmalı

    Trump: İran'la iş yapan ülkeler yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecek

    Dostları ziyaret notları - “Müfritane irtibata” teşvik var

    Kiracı olmak artık lüks tüketim

    Emeklilere ‘lütuf’ değil, alın terinin karşılığını verin

    Toplum ‘güven’ istiyor

    Çalışan emekli sayısında rekor artış

    Grönland ABD’nin meselesi değil - Trump, kendisini ‘Venezuela Geçici Başkanı’ ilân etti!

    Netanyahu: İran hakkında demeç vermeyin

    Emeklinin hakkı nasıl gasp edildi?

    Akran zorbalığı suça itiyor

    Anlaşmayı onlar yapacak, siz seyredeceksiniz

    SDG anlaşmalara uymalı

    İsrail Suriye’de bayrak dalgalandırmaya başladı

    Cezaevleri ıslahhane olmalı

    Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Dostları ziyaret notları - “Müfritane irtibata” teşvik var
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump: İran'la iş yapan ülkeler yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecek
    Genel

    BM: Rusya'nın Ukrayna saldırıları derhal durdurulmalı
    Genel

    AB: Bir noktada Putin'le görüşmeler yürütmek zorunda kalacağız
    Genel

    Hangi şehirlerde kar sebebiyle eğitime ara verildi?
    Genel

    ABD: Diplomasi öncelikli ancak askeri güç kullanımı da masada

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.