"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

Eryol Yurdagül’e rahmetler diliyorum

Osman ZENGİN
11 Ocak 2026, Pazar
1970 senesinde Risale-i Nurlarla müşerref olduktan sonra, etrafımızda bulunan herkese Nurları anlatmaya çalışıyorduk.

Mahalle camimizin mübarek, ihlâslı hocası Hurşid Dişbudak ile irtibat kurmuştum. 

Hocalara anlatmak biraz zordu. "Nasıl yapsam da, nurları anlatsam?" diye düşünürken, Cenab-ı Hak bir kapı açtı.

Hurşid Hocayı camide göremiyordum. Sorduğumda, ameliyat olduğunu söylediler. Ben de, hemen bir Hastalar Risalesi alıp ziyaretine gittim.

Devaları okumaya başlayınca, hoca coşuyordu. Yatağından doğrulup; "Allah, Allah! Bu nasıl şey böyle yahu?" deyip mest oldu. Kitabı ona hediye ettim. Sonrasında muhterem hoca, bizim "Hurşid Ağabeyimiz" oluverdi.

Artık, mahalle dersleri yapmaya başladık. Bilahare, Ankara umumî dersi derken, kısa zamanda cemaate dâhil oldu. Daha sonra, Sincan'da bir eniştesinin olduğunu, ona da bu hakikatleri anlatmamızı istedi. Beraber Sincan banliyö treniyle, zannedersem 45 dakikada gitmiştik. O zaman, şimdiki gibi hızlı ve elektrikli trenler yoktu. "Kara tren" dediğimiz kömürle çalışan trenler vardı.

Eryol Ağabey bir bakkal dükkânı işletiyordu. Yanına gidip, "selâm-kelâm"dan sonra Nurları anlattıkça çok hoşuna gitti. Daha sonra bir kaç def'a daha ziyaretine gittik. Tabiî yanımda "yapışık kardeşim" Lütfi Taşçı ile. Eryol Ağabey ciddî, vakur, mübarek bir insandı.

Zamanla, o da Nur hakikatlerini anlayıp, davaya intisab etti. Ben Ankara’dan ayrılana kadar (1981) hep irtibat hâlindeydik. Sohbetlerde, programlarda buluşurduk.

Hain 12 Eylül 1980 İhtilâlinin cemaatimizde çıkardığı büyük fitne neticesinde, Erzurum'da bulunmam hasebiyle de görüşemiyorduk.

Bu yakınlarda, hasta olduğu haberini aldım.

Lütfi telefon numarasını yolladı. Aradım, çok mütehassis oldu. "Osman kardeşim, Ankara’ya gelince, mutlaka görüşelim inşaallah!" dedi. Ben de; "İnşaallah Eryol Abi" dedim. Ama nasib olmadı. 4 Ocak Pazar günü vefat haberini aldım, üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Başta ailesi olmak üzere, Hurşid Hocamın çocukları; Ali, Makbule ve Huzeyfe kardeşlerimizin de, halalarının beyi olan Eryol Ağabeyimize, binlerce rahmet diliyorum.

Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu yangın çıktı: 3 kişi öldü

    Yeni Asya Neşriyat Çukurova Kitap Fuarı'nda

    Fenerbahçe, Süper Kupa'yı kaldırdı - Galatasaray, üst üste ikinci kez Süper Kupa'da kaybetti

    İran'daki gösterilerde ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

    Medvedev: Ukrayna'da Avrupa'nın ve NATO'nun konuşlandırılmasına izin vermeyeceğiz

    Gazze sürekli saldırı altında! - İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor!

    Ankara'ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı: Çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine dikkat!

    Suriye ordusu: Halep’te terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahalle de kurtarıldı - Ürdün ve ABD: Destekliyoruz

    Galatasaray ile Fenerbahçe 405. kez karşı karşıya geliyor

    İstanbul'a sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı!

    Fransa'daki Goretti Fırtınası sebebiyle 92 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor

    "Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz"

    Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile görüşecek

    Kars'ta yolcu otobüsü ile kargo kamyonu çarpıştı: 9 kişi yaralandı

    Barrack: Gelişmeler endişe verici

    Abbas: Gazze’de bölünmeyi kabul etmiyoruz

    Venezula’da inanılmaz petrol var

    Trump: Uluslararası hukuka ihtiyacım yok

    THY İran'a planlanan 17 seferi iptal etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yeni Asya Neşriyat Çukurova Kitap Fuarı'nda
    Genel

    Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu yangın çıktı: 3 kişi öldü
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.