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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Rauf Tamer de öldü

Osman ZENGİN
26 Ekim 2023, Perşembe
20 Ekim 2023 günü vefat haberini alınca, gözüm şöyle mâziye doğru kaydı. Bizim neslin ekserisi, onu iyi tanır.

70’li senelerde, Türkiye’nin kargaşa ve anarşi ile cedelleştiği devirde, o sağın, o zamanki büyük gazetesi Tercüman’da yazıyordu. Biraz yelpazesi geniş olsa da, Demokrat ve Demirel muhibbliği de vardı. O günlerde, sağ ve sol partilerin gençleri, anarşik hareketlere teşne olmuşken Adalet Partili gençler buna pek yanaşmıyordu. Bunları da ifade ederdi.

O zamanki sıkıntılı günlerde, milleti rahatlatıcı ve ümid verici makaleler yazardı. Kendisi, pek öyle TV’lere filân çıkmaz, pek konuşmalı programlarda boy göstermezdi. (Bildiğim kadarıyla bunun, bir harfin telâffuzunda zorlandığından dolayı olduğu söylenirdi.)


21 Ekim 1978 senesinde yapılan Adalet Partisi 9. Büyük kongresinin salonunda vazifeli olduğumuz zaman...

Birkaç toplantıda bir araya gelmiştik. Bunlardan, aklımda iyi bir yer tutan ve unutmadığım hatıra şuydu: 21 Ekim 1978 senesinde Adalet Partisi’nin 9. Büyük Kongresi yapılacaktı. Bunun için hazırlıklar yapılıyordu. Kongreden önce, hem Rauf Tamer, hem de Nazlı Ilıcak, yazdıkları makaleler de “Adalet partisi kongre yapıyor ama salon emniyetini, tertibatını, intizamını sağlayacak gençleri bile yok. Bunun nasıl yapacaklar?” mânâsında ifadelerde bulunuyorlardı.

Tabii, bilmiyorlardı işin püf noktasını. Nasıl 1977 seçimlerinde Hazreti Mehdi’nin şâkirdleri, büyük bir şerrin memlekete musallat olmasının önüne geçtilerse, yine o şâkirdler, (Kırkıncı hoca, Kutlular abi gibi zât-ı muhteremlerin teşvik ve tesvikiyle), kongre salonunun muhafızı olmuşlardı. Âcizane, biz de o salonda vazife alanlardandık. Ve salonda, Ilıcak ve Tamer’i görüp, tâkib ettim. İkisi de, ağızları açık kalmışçasına bizlere bakıp, şaşkınlıklarını ifade ediyorlardı. Ve kongre sonrası, ikisinin de makalesini okuduğumda, özür dileyerek “Çok şaşırdık, Adalet Partisi’nde genç yoktur zannediyorduk. Hem de nasıl bir gençlik vardı hayret!” diye de yazmışlardı.

Allah rahmet eylesin, taksiratını affetsin.

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Yorumlar

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  • İhsan UÇAR

    26.10.2023 18:15:58

    '"Milliyetçilik ve e mukaddesatçilik" 12 Eylül oncesi kavramlardir..Bu kavramlar izaha muhtaçtir.Ustadin ictimai hayata bakan fikirleri noktasindan...Meselai Koalisyonun büyük ortagi mukaddesatci, kuçuk ortagi milliyetçi gibi...

  • Hıdır Yıldırım

    26.10.2023 17:16:12

    Allah gani gani rahmet eylesin mekanı makamı cennet olsun. 9. büyük kongreye İstanbul'dan AP gençlik kolları olarak iştirak etmiştik. Rahmetli Demirel ile fotoğraf çekinmiştik. Hayalen o günlere götürdünüz. Allah razı olsun.

  • Alp Özgün Bandırma

    26.10.2023 15:29:26

    Bende de çok hatırası vardır. Demirel'in 2. hükümeti zamanında, Ferruh Bozbeyli meclis başkanıydı. Demirel'e kızıp, ayrı bir parti ( Demokratik Parti) kurunca, Rauf Tamer bir makalesinde ona şöyle hitap etmişti: "Biz, komünistleri kızıl renk biliyorduk. Demek, 'boz' rengi de oluyormuş ha!"

  • Ömer

    26.10.2023 13:00:01

    Bu değerli yaşanmış makale için Binlerce tebrikler ediyoruz.

  • İhsan UÇAR

    26.10.2023 10:00:34

    Rauf Tamer , Adalet Partisi'nin taraftarı olmakla beraber yazılarında M.H.P'yi de açiktan savunurdu.Yen nesiller sözü edilen yazarı doğru tanısin.Demokratlarin başarisizliklarinda bu tür adamlarin da payı vardır.

  • Hüseyin

    26.10.2023 07:47:58

    Evet Osman kardeş. Rauf Tamer milliyetçi mukaddesatçı efendi biriydi. Allah rahmet eylesin. Bana o günleri hatırlattın. Bizde o gün o salondaydık. Bazı abi ve kardeşlerle gelmiştik. Sizlerin oradaki canhıraş fedakarlık ve kahramanlığınız, koşuşturmalarınız gözümün önünden hiç gitmiyor. Buyurduğun gibi, hem 77 seçimlerinde köylerde, hem de bu mühim kongrede " Mehdinin şakirtleri" oldunuz. Allah sizlerden razı olsun. Sizinle o zaman o hareketlerin içinde bulunan ve vefat eden kardeşlerede rahmet eylesin. Bunların en sonuncusuda efendi kardeşimiz Ali Öğütendi.

  • HÇeşitcioğlu

    26.10.2023 07:32:40

    Allah Rauf Tamer' e af ve mağfiret ve rahmet etsin. İtikat ve ibadet tarafını bimemekle beraber; süper mantığı pratik zekası basit vurucu fıkralarıyla; his ve zihnimce dağ gibi dayanak, fikre dayalı medeni cesaretiyle hatırlayacağım. Mekanı Cennet olsun Rabbim kusurlarını affetsin.

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