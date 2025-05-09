Hapisten konuşanlara megafon verenler

Memleketimizde Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığına bağlı “Dezenformasyonla Mücadele Merkezi” adında ve bağcık nevinden bir merkez varmış.

Çok güzel icraatlar da yaparmış.

Bir gün o merkezin başındakilerin başı çok sıkışmış. Galiba “bağcığı ayakkabıyı, ayakkabı ayağı, ayak başı sıkarmış” misali olmuş.

Bakmışlar ki gevşemek gerek. “Hazır elimizde kanun da var. O kanun çalanlardan çalalım biraz rol, bakalım keyfimize be yav!” demişler.

Ama bu gevşeklik onlara da yaramamış zira Ankara’da ve Sarayda birileri yine birilerine düşmüş.

Devlet de demiş ki “kimdir bu bizden habersiz beste güfte yapmaya kalkan çengiler, bakın icabına, vurun kellesini!”

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Başkanlığın açıklaması şöyle:

Tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun X hesabından, … 24 Nisan 2025 günü yapılan paylaşımın, … suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun, X hesabından yapılan paylaşımları kendisinin yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle; Tutukluluğunun sona ermesine kadar (tedbiren) X hesabının erişime engellenmesi için … karar verilmesi … talep edilmiştir.

Talep, İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliğince incelenmiş; Yapılan incelemede hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek … şüpheli Ekrem İmamoğlu’na ait X hesabının erişimin engellenmesine … 24.04.2025 tarihinde karar verilmiştir. X platformu, 24 Nisan 2025 tarihli yargı kararının ardından, Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirmiştir.

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Bu açıklamada Sulh Ceza Hâkimliğince 24 Nisan’da verilen kararın 8 Mayıs’a kadar neden infaz edilmediği hakkında bir bilgi yok.

Zaten dedikodu ve demedikomadı da buradan başlıyor.

İşgüzar savcının “X hesabından yapılan paylaşımları kendisin yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle; Tutukluluğunun sona ermesine kadar (tedbiren) X hesabının erişime engellenmesi” talebi ve mahkemenin de bu talebi gerekçe bildirmeksizin haklı görmesi işin tuzu biberi.

İlgili kanunda yer alan “Erişimin engellenmesi kararı, amacı gerçekleştirecek nitelikte görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir” cümlesi ise bu işin “kel alaka” bahanesi.

Ama kanun çalarken bir küçük kuralı atlamışlar: Kanuna göre erişimin engellenmesi sadece “Alan adından erişimin engellenmesi, IP adresinden erişimin engellenmesi, içeriğe (URL) erişimin engellenmesi ve benzeri yöntemler kullanılarak erişimin engellenmesi” hallerini ifade ediyor.

Yani Kanuna göre ancak mevcut ve mahkemece görülmüş olan bir içeriğe erişimin süreli ya da süresiz olarak engellenmesi mümkün.

Kişilerin sosyal medya hesabını gelecek için kullanamaz hâle getirmek gibi bir imkân kanunda yok. Ama birileri var etmiş. Bahane de hazır. Hesabı başkası kullanıyor!

Oysa kanunda hesabının şifresini başkasına verme yasağı diye bir yasak yok. Müstear isim ve nick-name de yasak değil!

Asıl soru şu:

Bu tür atraksiyonlar, Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adayı olarak ilân ve galiba şimdilik ısrar ettiği Ekrem İmamoğlu’nun sesini kısar mı açar mı?

Sadece bir erken seçim olursa aday olabilecek olan Erdoğan’ın, 1999’da cezaevindeki dört aylık ikametinde, misafirlerini, onarlı gruplar hâlinde, müdürün odasında ve müdürün masasından ağırladığını da unutmayalım.

Birileri bir şeyler mi biliyor?