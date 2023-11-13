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13 KASIM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Araç olsa 100 bini geçerdik

13 Kasım 2023, Pazartesi
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Toyota C-HR modelinin lansmanındaki konuşmasında, “Araç olsa 2023 yılında 100 bin adettet fazla satardık” dedi.

Recep Bozdağ - Bodrum

Toyota, Toyota C-HR modelinin ikinci neslini Türkiye’de satışa sundu. Yeni Toyota C-HR Hybrid’in Bodrum’da gerçekleştirilen basın lansmanında açıklamalar yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Toyota olarak 2023 yılını 58 bin adetlerde kapatacağımızı öngörüyoruz. Bulunurluk sorunları sebebiyle ilk 9 ayda istediğimiz kadar araç tedarik edemedik. Yılın son 3 ayında ise çalışmalarımızı bunu telafi etmek üzerine yoğunlaştırdık. Araç olsa 2023’te 100 bin adedi geçerdik” dedi. Bozkurt, “” ifadelerini kullandı. Toyota markasının yıl sonu hedeflerinden de söz eden Bozkurt, “Toyota olarak 2023 yılını 58 bin adetlerde kapatacağımızı öngörüyoruz. Yaşanan bulunurluk sorunları nedeniyle ilk 9 ayda istediğimiz kadar araç tedarik edememiştik. Yılın son 3 ayında ise çalışmalarımızı bunu telafi etmek üzerine yoğunlaştırdık. Ekim ayında en çok satış yapan ilk 3 markadan biri olduk. Önümüzdeki yıl pazarın büyüklüğüne göre yüzde 10’luk bir paya sahip olacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu. 

C-HR adet yapan ilk 5 modelden biri olacak

Yeni Toyota C-HR’ın 2023 ve 2024 satış rakamlarını açıklayan Bozkurt, “Yeni Toyota C-HR Hybrid, Türkiye’de satışa sunulduğu 2016 yılından bu yana ürün gamımızda çok özel bir yer edinmeyi başardı. İlk nesilde yaklaşık 24 bin adetlik bir satış elde ettik. İkinci nesil ise iddiasını daha da ileriye taşıyacak. Yılsonuna kadar Toyota C-HR Hybrid modelinden 2 bin adet satış gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yıl ise bu aracın potansiyelinin 5 bin adedin altına düşmeyeceğini düşünüyoruz. Toyota C-HR adet anlamında da bize en çok katkı sağlayan ilk 5 modelimizden biri olacak. İlk tam hibrit Toyota C-HR’ın ardından ilk plug-in hibrit modelin de Türkiye’de üretilmesinden büyük bir gurur duyuyoruz. C-HR Plug-in Hybrid’i Avrupa ile aynı anda 2024’ün ilk çeyreğinde müşterilerimizle sunacağız” dedi.

2024’te pazarında yüzde 30-35 daralabilir

Önümüzdeki yıl sektörel öngörülerini paylaşan Bozkurt, “Son birkaç aydır araç bulunurluğunda artışlar yaşandığı gözlemliyoruz. Kasım-Aralık aylarında da Ekim ayına benzer bir tablo bekliyoruz. Dolayısıyla ilk defa 1 milyonun üzerinde bir pazarla 1 milyon 150 bin civarında bir yılsonu kapanışı göreceğiz. 2024 yılında ise araç fiyatlarında yükseliş, kredi maliyetleri, krediye ulaşmada zorluk ve kısıtlar, pazarın yüzde 30-35 civarında daralmasına yol açabilir. Bu noktada otomobil ve hafif ticari dahil olmak üzere 750-800 bin civarında bir pazar hacmi gerçekleşebilir” dedi.

(ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

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