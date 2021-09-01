Audi’den skysphere konsept

Audi, yeni konsept araç ailesinin ilk üyesini tanıttı: skysphere…

Roadster bir model olan yeni konsept, Audi’nin gelecekteki tasarımının işaretlerini barındırıyor. Elektrikli, iki kapılı bu convertible modelin iç mekânı, sağladığı etkileşimli alanıyla adeta bir deneyim merkezi haline geliyor ve markanın lüks segmentteki geleceğini simgeliyor. Elektrifikasyon, dijitalleşme ve otonom sürüş gibi yeni teknolojiler sayesinde, bilinen roadster’ların sunduğu deneyimin çok ötesinde bir deneyim sunan Audi skysphere gücünü, arka aksına yerleştirilmiş elektrik motorundan temin ediyor. Toplamda 465 kilowatt güç ve 750 Nm tork, sadece 1.800 kg civarında olan bu roadster ile çok verimli oluyor. 80 kWh’den fazla olması beklenen batarya kapasitesi, araca WLTP standardına göre, ekonomik GT modunda, 500 kilometreden fazla bir menzil sağlıyor.