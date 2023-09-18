Avrupalı Kona Elektrik banttan indi

Hyundai’nin Çekya’daki Nosovice fabrikasında üretilecek yeni Kona Elektrik, Türk tüketicisi ile yılın son çeyreğinde buluşacak.

Hyundai, bu yeni model dışında 2030 yılına kadar 11 adet yeni Hyundai EV modelini de pazara sunacak. Hyundai’nin Güney Kore’deki Ulsan tesisinde üretilen ilk nesil Kona Elektrik, yeni modelle beraber şimdi stratejik olarak Avrupa’daki bir fabrikaya alınmış oldu. Bu stratejik karar, Avrupa’daki müşteriler için teslimat sürelerini büyük ölçüde kısaltmış oluyor. Hyundai Nosovice fabrikasında ilk yıl 21 bin adet Kona Elektrik üretmeyi planlıyor.

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