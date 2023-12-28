Elektrİklİ araçlarda menşe kuralları devam edecek

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), “Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesi’nin, Elektrikli Araçların Menşe Kurallarına İlişkin Geçiş Süreci Uzatma Kararı”nı değerlendirdi.

Kararın Türk Otomotiv Sanayisi için son derece önemli bir gelişme olduğunu söyleyen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, “Belirlenen ilk takvime göre 2024 yılı başından itibaren daha sıkı menşe kurallarının uygulamaya alınması söz konusu idi. Covid-19 ve küresel, bölgesel gelişmeler elektrikli araçlara yönelik tedarik sanayinin bu hedeflere ulaşmasını geciktirici etki meydana getirdi.

Açıklanan yeni karar ile, sanayimizin ve ülkemizdeki yatırımların, 2027 yılına kadar hazırlıklarını tamamlayarak istenen menşe oranlarını karşılayabilecek seviyeye ulaşma imkanına sahip olacağını düşünüyoruz. Yaklaşık bir yıldır Ticaret Bakanlığı nezdinde gerçekleştirdiğimiz temaslar ile konuyu yakinen takip ediyorduk. AB-Birleşik Krallık STA’sı ile eş zamanlı olarak Türkiye-Birleşik Krallık STA’sının menşe kurallarının paralel şekilde değiştirilmesi, AB ile Gümrük Birliği kapsamında rekabet kaybının önüne geçilmesi açısından da kritik öneme sahip” açıklamasında bulundu.

Yalova - Recep Bozdağ