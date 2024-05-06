Almanya 800 bin adet elektrikli otomobil sattı

Almanya geçen yıl 786 bin adet elektrikli otomobil ihraç ederek, 36 milyar avro gelir elde etti. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin 2023 yılına ilişkin elektrikli otomobil dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya’nın geçen yıl elektrikli otomobil ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 58 artarak 786 bin adede ulaştı. Söz konusu ihracatın değeri ise 36 milyar avro olarak kayıtlara geçti. 2023'te Alman elektrikli otomobilleri için en önemli alıcı ülke yüzde 15,6 ile Hollanda olurken, bu ülkeyi yüzde 13,4 ile İngiltere ve yüzde 12,4 ile Belçika takip etti. Ülkenin, 2023’de elektrikli otomobil ithalatı ise yüzde 23,5 artarak yaklaşık 446 bin adede yükseldi, bunun için 14,1 milyar avro ödeme yapıldı. Almanya’ya 2023'te elektrikli otomobillerin çoğunluğu Çin'den geldi. Çin’in payı yüzde 29 olurken, bu ülkeyi yüzde 9,9 ile Güney Kore ve yüzde 9,3 ile Çekya takip etti. AA

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