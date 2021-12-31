Hyundai ile 25 bin kilometrelik tur

Hyundai ve Avrupa Dalgıç Birliği (DAN Europe), ortak bir sosyal sorumluluk projesi geliştirerek deniz kirliliğine dikkat çekti ve aynı zamanda gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak oldukça önemli adımlar attı.

Kendini dalgıçların sağlığına ve güvenliğine adamış uluslar arası bir tıp ve araştırma kuruluşu olan DAN Europe, kâr amacı gütmeden faaliyetlerini sürdürüyor. Yakın bir zamanda ilk sürdürülebilir turunu tamamlayan kuruluş, kurumsal elçileri Alana Alvarez ve Manuel Bustelo ile 17 ülkedeki paydaşları ziyaret etti. “Sürdürülebilir Tur”, 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü’nde başlamış ve DAN Europe çalışanları ilk olarak İtalya’nın Roseto Degli Abruzzi şehrindeki bir plajı temizlemişti. Yaklaşık altı ay boyunca İtalya, İsviçre, Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan’ı ihtiva eden 17 Avrupa ülkesini ziyaret eden ekip, çok sayıda şirketin CEO’ları, kurucuları, STK’lar ve sürdürülebilir ürünlerle çalışan start-up’lar da dahil olmak üzere önemli isimlerle bir araya geldi. 25 bin kilometre yol kat eden ikili, amaçlarına tam olarak uyması için tabiat dostu bir otomobil olan Hyundai KONA Elektrik modelini tercih ettiler.

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