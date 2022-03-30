İkinci el zorlanacak

Açıklanan yeni düzenleme ile otomotiv sektöründe araç alım satımı yapanların ödediği KDV oranı yüzde 1’den yüzde 18’e çıkartıldı.

Oto alım satımında satıcılara KDV yükü getirecek uygulamanın ikinci el araç satış fiyatlarını yukarı taşıması bekleniyor. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “KDV tutarında yapılan değişiklik ile birlikte kurumsal ikinci el satışı yapan firmalar ve ikinci el araç ticareti zorlu bir sürece girecek. Ancak ÖTV matrahında yapılacak bir düzeltme veya güncelleme ile genel olarak sektöre hareket kazandırılabilir. Ertelenen talep de böylece karşılık bulabilir” dedi. Sıfır araç satışlarına da değinen Hüsamettin Yalçın, “Kısmen yaşanan bulunurluk sorununa karşın Mart ayında sıfır araç satışlarında Şubat ayına göre filo alımlarının da etkisiyle yüzde 20 oranında artış bekleniyor. Bu kapsamda Mart ayında toplam pazarın 60-65 binli adetleri bulacağı öngörülüyor” açıklamasını yaptı.

Yalova - Recep Bozdağ