Mercedes’ten Actros L

Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen ve Mercedes-Benz’in bugüne kadarki en konforlu kam- yonu olma özelliğini taşıyan Actros L çekiciler Türkiye’de satışa sunulmaya başlandı.

Actros serisinin en büyük ve en donanımlı modeli Actros L, rahat sürüş deneyimi, konforlu yaşama alanı ve verimli çalışma için sunduğu özelliklerle konforun ve lüksün bir üstünü müşterilerine sunuyor. Opsiyonel olarak sunulan otomatik fren fonksiyonlu Aktif Yan Görüş Asistanı ve Aktif Sürüş Asistanı 2 ile Actros L, teknoloji ve güvenliğin bir üstünü sunuyor. Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt; “1996 yılından beri sektörde standartları belirleyen Actros serisinin en büyük ve en donanımlı modeli Actros L’yi ülkemize sunmaktan gurur duyuyoruz. Bugüne kadar ürettiğimiz en konforlu kamyon olarak öne çıkan Actros L; lüks, konfor, güvenlik ve teknolojide bir üstünü sunuyor. Actros ailesi; sunduğu güvenlik donanımları, konforu ve düşük işletme maliyeti ile yıllardır Türkiye kamyon pazarının en çok tercih edilen modellerinden biri” dedi.

İstanbul - Erhan Akkaya