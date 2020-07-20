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20 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Tarzını değiştirdi

20 Temmuz 2020, Pazartesi 13:46
Nissan’ın küçük segmentteki oyuncusu Micra, baştan aşağı yenilenerek, tasarımı, sürüş karakteri ve artık herkese hitap eden tarzıyla segmentindeki gerçek yerine kavuşmak istiyor.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ
otohavadis@gmail.com.

Japon otomotiv üreticisi Nissan, küçük segmentteki güçlü oyuncusu Micra’yı yeniledi. 5’inci jenerasyonuyla yollarda gördüğünüz Micra; tamamen yenilenen tasarımı ve sürüş karakteriyle birlikte değiştirdiği tarzı ile dikkat çekiyor. 1983 senesinden bu yana dünyada 7 milyondan, Türkiye’de ise 2003’ten bu yana 50 binin üzerinde satış yapan Micra’nın baştan aşağı oldukça yenilenen alt yapısı ve güvenlik donanımlarıyla gözden kaçması mümkün değil. Kısacası Yeni Micra’nın dışarıdan baktığımızda selefi Micra ile hiçbir benzerlik taşımadan çok daha güçlü bir şekilde yediden yetmişe bay ve bayanların kullanımına sunuluyor. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) Türkiye’de ‘Yılın Otomobili’ yarışmasında finale kalan 7 araç arasında olması “tarzındaki keskin değişikliklerin” dikkat çektiğini de ortaya koyuyor. Yani bu haftaki test misafirimiz tam bir şehir içi ve şehir dışı aracı kapsamına girmiş Yeni Nissan Micra 1.0 lt otomatik benzinli oldu.

 

DIŞTAN BAKINCA

Yeni Micra, daha çok genç ve kadın sürücülere hitap ederken artık küçük aileleri de radarına aldı. Sportif bir karosere sahip olan Micra’ya, önden, yandan ve arkadan baktığımızda güçlü ve kaslı çıkık hatları ile fazlasıyla dikkat çekiyor. Önceki nesle göre uzunluğu 17 cm, genişliği 7 cm arttırılırken yüksekliği 5 cm azaltılmış. Gizli arka kapı kolları, çıkıntılı arka far grubu ve geniş cam yüzeyleriyle dikkat çekici ve şık görünen Yeni Micra, 16 inçlik alaşım jantları ve geniş omuz çizgisiyle de bu tasarım özelliklerini devam ettiriyor. Aynı zamanda Nissan logosunda yer alan yaya ve çarpışma algılama radar sistemi, katlanabilir sinyallerin konumlandırıldığı yan aynalardan arkaya doğru bakıldığında Yeni Nissan Micra’nın değişen tarzını rahatlıkla yakalayabiliyorsunuz.

İÇTEN  BAKINCA

Yeni Micra’nn için adım attığımızda eski Micra’dan pek eser kalmadığını söylesek yanlış olmaz. Yeni ergonomik koltuklar rahat bir oturuş sağlıyor. Direksiyon simidi bildiğiniz Qashqai ile aynı. Direksiyon ele iyi oturuyor, hakimiyeti ve sürüş konforu iyi. İç malzeme kalitesi Qashqai’yi aratmamakta; çift renkli kabin, dikişli deri kaplamalar ve yumuşak dokulu malzemelerle daha kaliteli hissettiriyor. Kokpitin üst bölümünde 7 inçlik dokunmatik multimedya ekranı yer alırken alt bölümde elektronik klima ve bolca eşya gözü mevcut. Sınıfı için önemli bir yenilik olan Bose imzalı ve sürücü koltuğu kafalığına entegre hoparlör sistemi dikkat çekiyor. Geniş ve ergonomik kokpitte, yeterince ferah bir yaşam alanı sunuluyor. Özellikle arka kısımda yeterli diz ve baş mesafesi var. 300 litrelik bagaj hacmi de kullanışlı. 

 

MOTOR VE PERFORMANS

Yeni Micra’nın kaputunun altında 3 silindirli ve turbo beslemeli olan motor yer alıyor. 7 ileri CVT şanzımanla kombine edilmiş motor 100 HP güç ve 144 Nm tork sunuyor. 0’dan 100 km/s hıza 13 saniyede çıkan Micra’nın maksimum hızı ise 177 km/s olarak belirtilmiş. Fabrika verilerine göre ortalama 4.7 lt/100 km olan tüketim değerine karşılık, testimiz boyunca elde ettiğimiz değer 6.5 lt/100 km oldu. Biraz daha dikkatli bir kullanımla 5’li değerleri yakalamak mümkün tabiiki. Diğer bir deyişle Yeni Micra makul tüketimiyle bir dizel araca ihtiyaç hissettirmeyebilir. Sürüş esnasında ‘performanslıym’ diyen Micra, sahip olduğu motoruyla ara hızlanmalarda istekleri karşılayabiliyor. Aracımızın donanım listesinde anahtarsız olarak çalıştırılması, kapılar otomatik olarak kilitlenip, açılması mevcut. Bunun yanında 7 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto, akıllı şerit takip uyarı sistemi, akıllı sürüş kontrolü, fren destek sistemi, akıllı çarpışma uyarı sistemi, hız sabitleyici, geri görüş kamerası, arka park sensörü, ön sis farları, otomatik katlanan ve ısıtmalı yan aynalar gibi uzayıp giden özellikler de yer alıyor. 

Hatırlatmadan geçmeyelim; 5. nesil Nissan Micra Paris Otomobil Fuarı‘nda tanıtımından ancak iki yıl sonra Türkiye’deki kullanıcıları ile buluşabildi.

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