Trafiğe 196 bin araç daha katıldı

Trafikteki taşıt sayısı haziranda 196 bin 692 artarak, 29 milyon 987 bin 701’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre haziranda trafiğe 198 bin 581 araç kaydedilirken 1889 aracın kaydı silindi. Kayıt yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı aynı kıyasla yüzde 2,5 arttı. Haziranda trafiğe kaydedilen taşıtların yüzdelikleri şöyle: Motosiklet: Yüzde 50,2 Otomobil: Yüzde 38,1 Kamyonet: Yüzde 6,7 Traktör: Yüzde 3,1 Kamyon: Yüzde 1,2 Minibüs: Yüzde 0,4 Otobüs: Yüzde 0,2 Özel amaçlı taşıtlar: Yüzde 0,1 Trafiğe kayıtlı araç sayısı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak 27 milyon 525 bin 301’den 29 milyon 987 bin 701’e yükseldi. Haber Merkezi

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