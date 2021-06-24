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24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Türkiye'de yılın otomobili Fiat Egea Cross seçildi

24 Haziran 2021, Perşembe
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından 2016 yılından bu yana yapılan “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışması sonuçlandı.

OGD üyelerinin puanlarıyla birinciliği elde eden Fiat Egea Cross, 3 bin 290 puan alarak finale kalan 7 otomobil arasından birinci seçildi. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından 2016 yılından bu yana yapılan “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışması sonuçlandı. OGD üyelerinin puanlarıyla birinciliği elde eden Fiat Egea Cross, 3 bin 290 puan alarak finale kalan 7 otomobil arasından birinci seçildi. OGD’nin bu yıl 6’ıncısını düzenlediği, “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışması pandemi tedbirleri çerçevesinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dijital mecralarda online olarak izlendi. Yarışmanın finalinde OGD üyesi 76 otomotiv gazetecisinden toplamda 3 bin 290 puan alan Fiat Egea Cross birinciliği elde etti. Fiat Egea Cross’u Skoda Octavia 3 bin 240 puan ile takip etti. Listede daha sonra, Peugeot 208, Hyundai i20, Toyota Yaris, Dacia Sandero, Renault Captur sıralandı.

“EGEA AİLESİ OLARAK 300 BİN ADETLİK SATIŞA ULAŞTIK”

Egea Cross’un birinci olarak seçilmesinden sonra Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç da yaptığı konuşmada otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Aytaç, şöyle konuştu:  “Egea’nın hikayesi uzun ve bizim için çok değerli. Egea’nın arkasında cok büyük ve yetkin bir ekip var. İlk günden bu yana Egea ailesi olarak 300 bin adetlik satışa ulaştık. Egea Cross ile de ilk beş ayda 7 bin satış adedini geçtik. Bu başarıdan dolayı emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkür ediyorum.”

 

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