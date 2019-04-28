“Barajda boğulduysan gezemezsin”

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ÇCHA (Çok Ciddî Haber Ajansı) muhabirimiz Mülayim Aparkat‘ın Gezidanya’nın Başşehri Danklana’dan bildirdiğine göre Gezidanya Muhalefet Partisi’nin, Muhalefet Partisi MLP (Muhabbete Limon Partisi) Genel Başkanı Dolunk Baxse yaptığı yazılı açıklama ile; ”Muhalefet Partisi CBP (Cumbada Bumba Partisi) Genel Başkanın Kildix Kıldıx’ın seçim barajı olan % 12,5 geçemediği yerlerde miting, kamping, piknik yapamayacağını belirtti. Kendisinin şahsen bu barajı geçemediği yerlerde bu tarz faaliyetlere dâvet edilse bile gitmediğini aynı hassasiyetin diğer parti liderleri tarafından da gösterilmesi gerektiğini belirti. Yüzme bilmediğin ve boğulduğun yerlerde gezemezsin kardeşim..” diyerek açıklamasını bitirdi… Ali Serdar Beykoz

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