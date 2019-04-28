"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 NİSAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Beleş İngilizce

28 Nisan 2019, Pazar
14 .Ders

Merhaba arkadaşlar!Geçen hafta derse gelmedim haber de vermedim hatta müdür aradığında çok ağır lâflar ettim, çünkü başka bir iş buldum sandım. Ama olmadı o iş, bu hafta da hatır gönül ve Zilli Eğitim Bakanlığı'ndaki dayımın da ufak tefek tehditleriyle müdürümüz beni işe geri aldı. Teşekkürler müdürüm yüzünüzü kara çıkartmayacağım. Zaten kış bitti kar yok dışarıda o yüzden anca yüzünüzü güneşe döndürürüm. Neyse "ne iş buldun da bizi yine terk ettin der" gibi bakıyorsunuz. Hatta gözyaşlarınızla koridora bile yazmışsınız. Hiç ağlamayın ben size kızıp gittim. Astronot olmak için NASA'ya baş vurdum. "Ama hocam olmaz ki eğitiminiz yok" falan dediler. Ben de "bari NASA başı bir iş verin" dedim. "Yok olmaz" falan dediler. Çok üzüldüm, saatlerce ağladım, teselli için günlerdir dünya düzdür diyen adamın videosunu izleyip içime su serpiyorum. Ama dediğim gibi bu tamamen sizin suçunuz! Ben sizi eğiteyim, adam edeyim, canınızı dişime takayım, saçlarınızı süpürge edeyim, siz Alman vatandaşlığı hayali kurun öyle mi?!?!?! Siz Almanya'ya gidebiliyorsanız ben de uzaya giderim diye yola çıktım. Başta çok mantıklı gelmişti, ama dönüşte pek mantıklı gelmedi. Çünkü dandik bir dil olan İngilizce'ye kattığım onca şey Yabancı Dil ve Dil Peyniri Locası'nı çok rahatsız etmiş ve beni kırmızı bültende aramaya başlamışlar. Bir yandan onlardan yakamı kurtarmaya çalışıyorum bir yandan da annem arayıp duruyor. Yahu anne hep en sıkıştığım zamanda arıyorsun. Ama kızamıyorum işte büyük büyük dedemin dediği gibi "anneye if bile denmez".  Neyse annemi düzgünce ikna ettim yakayı da kurtardım geldim. Ama size sinirim geçmedi. Neyini beğenmiyorsunuz bu ülkenin de gidiyorsunuz anlamıyorum ya. Hem beyin göçmez ki. Göçebe olarak akıl vardır. 50 yıl öğretmenlikten sonra göçüyor o da. Hadi hadi kalın siz burada ne hakkınız var bizi üzmeye. Bak spiker kadını da delirttiniz. "Ahahahhahah hayır" falan dedi saçma sapan. Nedir yani, size 12 sene köle muamelesi yapıp sonunda diplomalı işsiz olmanız için var gücümüzle çalışmamıza mı kızdınız? Aşkolsun ya!  Hallederiz yaparız bir şeyler. 100 mü istiyorsunuz? Yahu tamam 100 hepinize oturun oturduğunuz yerde. Daha yıllarca hak ettiğiniz hiçbir şart sağlanmadan çalışıp emeklilikte yaşa takılacaksınız! Bakın haftaya 1 taneniz gitmiş olun bozuşuruz. Yoklama bile alacağım. Ona göre!

Mistır Arnıld Ücretsizöğretir

Etiketler: Pazar Ola
Okunma Sayısı: 175
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu belirsizlik artık bitmeli

    Kızgın demir böyle mi soğur?

    Sadr: ABD Büyükelçiliği ateş altında kalır

    Mansur Yavaş EYT'liler için harekete geçti

    Türkiye ‘en az gülen’ dört ülkeden biri

    'Ulusal birlik için görüşmeye hazırız'

    Üretmeden para kazanılmaz

    'Ülkenin gerçek gündemine dönün'

    'Çernobil faciası tekrar edebilir'

    'AKP, tabanıyla bağını kopardı'

    BM'den Arakanlı Müslümanlar için destek çağrısı

    Ölümlerin yüzde 38,4'ü kalp damar hastalıklarından kaynaklı

    İspanya kararsız seçmenlerle genel seçime gidiyor

    Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi 469'uncu dönem mezunlarını verdi

    Financial Times'tan Türkiye'ye faiz eleştirisi

    Putin'den Suriye'de siyasi çözüm vurgusu

    ABD Silah Ticareti Antlaşması’ndan çekilecek

    Hollanda'da yaşayan 2 Türk'e kraliyet nişanı verildi

    Erdoğan'dan eski AKP'lilere tehdit: İçimizde yanlış yapanlar var, hesabını soracağız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kızgın demir böyle mi soğur?
    Faruk ÇAKIR

    Dindarlar imtihanı niçin kaybetti?
    Genel

    Bu belirsizlik artık bitmeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahirzaman kışında Risale-i Nur baharı
    Risale-i Nur'dan

    İçtimaî ahlâkı altüst eden haller
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Nur’un Murad Öğretmeni
    Misbah ERATİLLA

    Nurcuların Kahvesi
    Adnan NACİR

    Bi’ linç altı mesajı…
    Süleyman ALIÇ

    Kaptan ve tayfaları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.