Beleş İngilizce

14 .Ders

Merhaba arkadaşlar!Geçen hafta derse gelmedim haber de vermedim hatta müdür aradığında çok ağır lâflar ettim, çünkü başka bir iş buldum sandım. Ama olmadı o iş, bu hafta da hatır gönül ve Zilli Eğitim Bakanlığı'ndaki dayımın da ufak tefek tehditleriyle müdürümüz beni işe geri aldı. Teşekkürler müdürüm yüzünüzü kara çıkartmayacağım. Zaten kış bitti kar yok dışarıda o yüzden anca yüzünüzü güneşe döndürürüm. Neyse "ne iş buldun da bizi yine terk ettin der" gibi bakıyorsunuz. Hatta gözyaşlarınızla koridora bile yazmışsınız. Hiç ağlamayın ben size kızıp gittim. Astronot olmak için NASA'ya baş vurdum. "Ama hocam olmaz ki eğitiminiz yok" falan dediler. Ben de "bari NASA başı bir iş verin" dedim. "Yok olmaz" falan dediler. Çok üzüldüm, saatlerce ağladım, teselli için günlerdir dünya düzdür diyen adamın videosunu izleyip içime su serpiyorum. Ama dediğim gibi bu tamamen sizin suçunuz! Ben sizi eğiteyim, adam edeyim, canınızı dişime takayım, saçlarınızı süpürge edeyim, siz Alman vatandaşlığı hayali kurun öyle mi?!?!?! Siz Almanya'ya gidebiliyorsanız ben de uzaya giderim diye yola çıktım. Başta çok mantıklı gelmişti, ama dönüşte pek mantıklı gelmedi. Çünkü dandik bir dil olan İngilizce'ye kattığım onca şey Yabancı Dil ve Dil Peyniri Locası'nı çok rahatsız etmiş ve beni kırmızı bültende aramaya başlamışlar. Bir yandan onlardan yakamı kurtarmaya çalışıyorum bir yandan da annem arayıp duruyor. Yahu anne hep en sıkıştığım zamanda arıyorsun. Ama kızamıyorum işte büyük büyük dedemin dediği gibi "anneye if bile denmez". Neyse annemi düzgünce ikna ettim yakayı da kurtardım geldim. Ama size sinirim geçmedi. Neyini beğenmiyorsunuz bu ülkenin de gidiyorsunuz anlamıyorum ya. Hem beyin göçmez ki. Göçebe olarak akıl vardır. 50 yıl öğretmenlikten sonra göçüyor o da. Hadi hadi kalın siz burada ne hakkınız var bizi üzmeye. Bak spiker kadını da delirttiniz. "Ahahahhahah hayır" falan dedi saçma sapan. Nedir yani, size 12 sene köle muamelesi yapıp sonunda diplomalı işsiz olmanız için var gücümüzle çalışmamıza mı kızdınız? Aşkolsun ya! Hallederiz yaparız bir şeyler. 100 mü istiyorsunuz? Yahu tamam 100 hepinize oturun oturduğunuz yerde. Daha yıllarca hak ettiğiniz hiçbir şart sağlanmadan çalışıp emeklilikte yaşa takılacaksınız! Bakın haftaya 1 taneniz gitmiş olun bozuşuruz. Yoklama bile alacağım. Ona göre!

Mistır Arnıld Ücretsizöğretir