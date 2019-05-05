Değerli kardeşlerim,

Cep telefonlarında ÖTV düzenlemesi yapıldı, biliyorsunuz. Eski Türkiye kafalı malûm zihniyet hemen sazı eline aldı ve zam şarkıları söylemeye başladı. Neymiş, % 100 zam gelmiş diyorlar. Çıkardıkları gürültüleri duyan da bütün cep telefonları fiyatı iki katına çıktı zannedecek! Yahu, bunlar matematik de bilmiyor! Olan şu, % 25 olan vergi oranı, % 25 daha arttı. Eski oran yenisinin yarısı kadardı, o kadar. Görüyorsunuz işte, nereden bakarsanız bakın, % 100 diye bir oran yok.

Şimdi, “seçim bitti, hemen zamları yapıştıralım” diye bir şey yok, öncelikle onu söyleyeyim. Yeni Ekonomik Plan’ımızda ne demiştik? Vergiyi tabana yayacağız dedik. Hepiniz oradaydınız be, hatta alkışladınız!

Peki, vergi neden tabana yayılır? Çiğköfte yoğuranlar bilirler, kıvama gelip gelmediğini anlamak için tavana fırlatırsın, yapışırsa artık olmuştur. Biz de ne yapıyoruz, vergileri yükseğe fırlatıyoruz. Vatandaş ötmez de ÖTV tutarsa tabana yayıyoruz (Bizim tabanımızın başımız üzerinde yeri olduğu için taban yukarıdadır, böyle biline). Öterse “zaten hiç bizim değildi” deyip geri çekiyoruz. Durmak yok, yoğurmaya devam!