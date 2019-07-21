Değerli kardeşlerim,

Biliyorsunuz, S-400 sistemleri Türkiye’ye gelmeye başladı. Parça parça geliyor, hamdolsun. Her ay böyle 40 parçası gelse, 10 ayda tamamlarız inşallah.

S-400’leri kast ederek ne diyorlardı bizim için: “alamazlar, alsalar getiremezler, getirseler kuramazlar, kursalar kullanamazlar”. Çok şükür, aldık ve getiriyoruz. Sırada kurup kullanmak var, onlara da Allah Kerîm...

Her fırsatta ABD’nin bize müeyyideler uygulayacağını söyleyip korkuttular. Sordum, yapabilecekleri müeyyideler nelerdir diye, CAATSA dediler. “CAATSA caat, icraat görelim, icraat!” dedim. Yav, onlar kâğıtsa, biz gerçeğiz. Bu müeyyideler bize katsa katsa güç katar, böyle biline…

Bir de milletin ağzında sakız olan şu mesele var, diyorlar ki “S-400, F-35’le aynı yerde olursa, S-400 sistemi F-35’lerin bütün sırlarına vakıf olacak” Ben de F-35’çilere seslenerek diyorum; aynı yerde bulununca bütün sırlarını vermekten korkuyorsan suç sende! Neden sen de onların sırlarını alamıyorsun? Madem aynı yerde bulununca zarar gören sen oluyorsun, o zaman kusura bakma, sana güvenmiyorum ben de. Ne demişler: “F-35 yolun yarısı eder” yani adamı yolun ortasında bırakır...