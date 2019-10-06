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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Eyylence

06 Ekim 2019, Pazar
Değerli kardeşlerim,

Ekonomik gidişatımızın gittikçe yukarı tırmandığı ve uçuşa geçtiği bir dönemi yaşıyoruz. Hamdolsun, bu günleri de gördük. Faizler düşüyor, enflasyon düşüyor… Çabuk düştü dikkat edersen! 

Bazıları diyor ki, madem böyle herşey düşüyor, işsizlik neden gittikçe yükseliyor. Güzel kardeşim, her şeyi de bizden bekleme, değil mi, ama? Bakın, söz verdiğimiz şeyleri ne yapıp ediyoruz, yerine getiriyoruz. Memleketi okulla, üniversiteyle doldurmuşuz, ama hepsi iş bulacak dememişiz. O zaman herkes kendi işini kendi bulmaya çalışacak. Şöyle bir şey de var: İş arayanları sayıp işsizlik oranını buluyoruz, bazılarına yine beğendiremiyoruz. Neymiş, eksik hesaplıyormuşuz. Yahu, adam kendine iş aramıyorsa biz niye sayalım?

Düşürülmesi gerekenler konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz. Size de görevler düşüyor. İş bulun, çalışın. Sonra da % 50 +1 meselesini düşürün. Kaça düşürmeniz gerektiğini söylememe gerek yok, öyle bir düşürün ki, kırk kere maşallah diyelim!

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