BiHaber: “Çığ düşmesine sebep olan kar yağışının arkasında dış güçlerin parmağı mı var?” Taktakvim: “Düşen çığlarda İmamoğlu’nun bölgede yaptığı kayağın etkisi araştırılıyor… ” Akşit: “Katil Esed tutuştu: Bir aylık süresi başladı! ”

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