12 Temmuz yasa değişikliği Samast’ı serbest bıraktı

Deva Lideri Ali Babacan, Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast’ın serbest bırakılmasının 12 Temmuz’daki torba yasa nedeniyle olduğunu söyledi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast’ın serbest bırakılmasına ilişkin konuşan Babacan şu açıklamayı yaptı: “12 Temmuz’da, o günkü torba yasaya alelacele infaz yasası ile ilgili bir madde konuluyor. Normalde infaz yasası gibi çok önemli konuların, önce komisyonlarda tartışılması lazım. Bu madde, kimleri hedefliyor? Bu maddeden kimler istifade edecek? Bu infaz yasası eğer erken tahliyeyi ya da denetimli serbestliği beraberinde getiren bir düzenleme ise hedef kitle nedir? Bunların hiçbirisi, bu Meclis’in çatısı altında konuşulmuş değil. Bu infaz yasası, başka daha kimlerim tahliyesi için vesile olarak kullanılacak?”

Arkasında başka niyetler var

“‘O gün açıklamadınız, hiç olmazsa bugün açıklayın’ diyoruz” diyen Babacan şunları söyledi: “Hedefiniz nedir? Eğer makul, kamu vicdanında kabul görecek bir hedefiniz varsa çıkın; açıklayın. Hiçbir şey söylemiyorsanız demek ki bunun arkasında başka niyetler var. 12 Temmuz’da bir madde geçiyorlar, kasım ayında o madde çalışıyor ve kamuoyunu yıllarca meşgul eden ve hala karanlık yönleri olan bir cinayetin hükümlüsü, bir anda denetimli serbestlikle tahliye ediliyor. Hukuk ve adalet olmadan olmaz. Bunlar olmadan siz ne bu ülkede kamu vicdanını rahatlatabilirsiniz ne de gerçek anlamda insan hak ve özgürlüklerini yaşayabilirsiniz.”

Haber Merkezi