25 bin dolar hedefi 10 bine düştü

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, dünkü yazısında iktisatçıların Yeni Ekonomik Program ile ilgili fikirlerini aktardı.

Akyol, “Ekonomist Erhan Usta; diyor ki: “Seçim meydanlarında yıllarca kullanılan ünlü ‘2023 Hedefleri’ne göre kişi başına gelirimiz 25.000 dolar olacaktı değil mi? Ama dün açıklanan ‘yeni’ Yeni Ekonomik Program’da bu defa hedef 10.000 dolara indirilmiştir! Görüyorsunuz, 2023 Hedefleri, yanlış ekonomi politikaları yüzünden boş propaganda olarak kaldı.” Usta’ya göre, YEP Maliye Bakanlığı’nda yazıldı fakat hesaplamalar Beştepe’deki Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda yapıldı. Bu yüzden tutarsızlıklar oluyor. Usta, bu yüzden meselâ büyüme ve cari açık rakamlarının tutarsız olduğunu söylüyor” diye yazdı.

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