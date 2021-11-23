4.94’ün üstü Erdoğan maliyeti

İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Tatlıoğlu, iktidarı eleştirerek “Türkiye’nin bir Merkez Bankası yoktur. Buna bir Merkez Bankası başlığı altında tanımlama yapma imkânı yoktur. Türkiye’de Merkez Bankası Kurumu ile Tapu İdaresi’nin arasında hiçbir fark kalmamıştır. Bu farkı da anlamadıklarını Sayın Erdoğan ve ekibinin bütün dünyaya göstermiş olduğunu üzülerek gözlemlemekteyiz” dedi. Tatlıoğlu, dövizdeki gidişata ilişkin olarak da “Dünyaya yağan yağmur kadar bize yağmur yağsaydı bugün (dolar) 4,94 olmalıydı. Bunun üstü Erdoğan maliyetidir. Bunun üstü partili Cumhurbaşkanlığı maliyetidir” diye konuştu. Ankara - Anka

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