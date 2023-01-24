6’lı Masanın gündemi ortak aday

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, basın toplantısı düzenledi.

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin soruyu cevaplayan Zorlu, “Perşembe günü İYİ Parti ev sahipliğinde önemli bir toplantı olacak. Bu toplantı ilk kez bu kadar yoğun ve kapsamlı şekilde cumhurbaşkanı adayı üzerinde durulacağı bir toplantı olacak. Tabii içeriğine ilişkin şu an bir detay vermem mümkün değil. İYİ Parti olarak 13. cumhurbaşkanının bu masa tarafından belirlenecek aday olmasını büyük bir sorumluluk duygusuyla istiyor, arzuluyor ve bunun için yoğun bir çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.